Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు..!
Birth Date: పుట్టుకతోనే కొందరు కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలతో పుడతారు. వారిలో ఉన్న ఆ క్వాలిటీస్ అందరికీ విపరీతంగా నచ్చేస్తూ ఉంటాయి. న్యూమరాలజీ ప్రకారం కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారు చాలా ఈజీగా ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తారు.
Numerology
కొందరిని చూసినప్పుడు తెలీకుండానే ఆకర్షణకు గురౌతాం. వారితో మాట్లాడినప్పుడు, వారు చేసే పనులు చూసినప్పుడు మరింత ఎట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం. న్యూమరాలజీ ప్రకారం కూడా కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో జన్మించిన వారిలో ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. వీరు ఏ పని చేసినా అందరికీ నచ్చేస్తూ ఉంటారు. మరి, ఆ ప్రత్యేక తేదీలేంటో చూద్దామా...
పుట్టిన తేదీ9...
ఏ నెలలో అయినా 9వ తేదీలో జన్మించిన వారిపై అంగారక గ్రహ ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో జన్మించిన గ్రహ ప్రభావం కారణంగా చాలా ఉత్సాహంగా, ధైర్యంగా ఉంటారు. వీరికి వీరిపై నమ్మకం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని దానిని సాధించడానికి వీరు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. వీరిలో ఉన్న ఈ లక్షణాలే అందరినీ ఆకర్షించేలా చేస్తాయి. వీరిని చూసి చాలా మంది స్ఫూర్తి పొందుతారు.
పుట్టిన తేదీ 19...
ఏ నెలలో అయినా 19వ తేదీలో జన్మించిన వారిపై సూర్యుడి ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వారిలో సహజంగా నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటాయి. స్వతంత్రంగా ఆలోచించగలరు. వీరిని ఎవరైనా ఈజీగా నమ్మేస్తారు. వీరి ఆలోచనలను, వ్యక్తిత్వాన్ని ఇష్టపడనివారు ఎవరూ ఉండరు. వీరు అవకాశం ఉన్న ప్రతిచోటా తమ ప్రతిభ చూపిస్తారు. అది అందరికీ నచ్చేస్తుంది.
పుట్టిన తేదీ 21
ఏ నెలలో అయినా 21వ తేదీన పుట్టిన వారిపై బృహస్పతి ప్రభావం ఉంటుంది. దీని కారణంగా ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారి ఆలోచనలు చాలా సానుకూలంగా ఉంటాయి. అంతరాత్మపై విశ్వాసం ఉంచి ముందుకు సాగుతూ ఉంటారు. వీరు చాలా ఉత్సాహం ఉంటారు. చుట్టూ ఉన్నవారిని సంతోషపెట్టడానికి ఎప్పటికప్పుడు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. వీరి మంచి మనసు కారణంగా... అందరికీ నచ్చేస్తారు.
పుట్టిన తేదీ 25
ఏ నెలలో అయినా 25వ తేదీలో పుట్టిన వారు చాలా ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటారు. వీరి మాటలు, చేతలు అందరినీ ఆకర్షించేలా ఉంటాయి. వీరు తాము కన్న కలలను సాకారం చేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడతారు. వీరిని ఎవరైనా ఇట్టే ఇష్టపడతారు. వీరిలో ఏదో మ్యాజిక్ ఉందనే ఫీలింగ్ అందరికీ కలుగుతుంది. వీరి సమక్షంలో ఎవరికైనా చాలా సురక్షితంగా ఉన్నామనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.