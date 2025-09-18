Name Astrology: మీ పేరు ఈ అక్షరంతో మొదలైందా? మీ అంత అదృష్టవంతులు మరొకరు లేరు..!
Name Astrology: జోతిష్యం ప్రకారం పేరులోని మొదటి అక్షరాలు కూడా మన అదృష్టం, స్వభావం, భవిష్యత్తుపై చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాయి. మరీ ముఖ్యంగా కొన్ని అక్షరాలతో మొదలైన పేర్లు కలిగిన వారు జీవితంలో ఎక్కువ సంపద, సంతోషం పొందుతారని నమ్ముతారు.
Name Astrology
జోతిష్యశాస్త్రంలో పేరుకు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. కేవలం.. మనం పుట్టిన సమయం, తేదీ ప్రకారం మాత్రమే కాదు.. మనకు పెట్టిన పేరు ఆధారంగా కూడా వ్యక్తి స్వభావం, లక్షణాలు, వ్యక్తిత్వం, భవిష్యత్తు తెలుసుకోవచ్చు. మరి... జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం... ఏ అక్షరంతో పేరు మొదలైన వారి జీవితం ఎక్కువ ఆనందంగా ఉంటుంది..? ఎవరికి డబ్బు విషయంలో ఎప్పుడూ సమస్యలు రావు అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
A అక్షరం...
ఎవరిపేరు అయితే... A అక్షరంతో మొదలౌతుందో.. వారు చాలా అదృష్టవంతులు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి అడుగడుగునా అదృష్టం కలిసొస్తూ ఉంటుంది. వీరికి డబ్బు, సంపద, ఆనదం, శ్రేయస్సు విషయంలో ఎప్పుడూ లోటు ఉండదు. అంతేకాదు... వీరు జీవితంలో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. కష్టపడి విజయం సాధిస్తారు. నిజాయితీకి మారుపేరు. జీవితంలో డబ్బు బాగా సంపాదిస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో కూడా వీరు చాలా అదృష్టవంతులే.
R అక్షరం...
R అక్షరంతో పేర్లు ప్రారంభమయ్యే వ్యక్తులు స్వతహాగా చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. సరదాగా ఉండే వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు. R అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే వ్యక్తులు తమ స్వంత ఆనందానికి మాత్రమే కాకుండా ఇతరుల ఆనందానికి కూడా ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు. ఈ వ్యక్తిత్వం లేదా స్వభావం సహాయంతో, వారు జీవితంలోని ఏ పెద్ద సవాలును , కష్టాన్ని సులభంగా పరిష్కరించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. R అక్షరంతో పేరు ప్రారంభమయ్యే వ్యక్తికి అదృష్టం చాలా ఎక్కువ. జీవితంలోని ఏ పరిస్థితిలోనైనా సంపదకు కొరత ఉండదు. వారు బాల్యం నుండి అందరూ ఇష్టపడతారు. పట్టుదలతో లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఎక్కువ కష్టపడతారు. వారు తమ ధైర్యంతో కష్టమైన సవాళ్లను సులభంగా ఎదుర్కొంటారు. వారు అందరికీ సహాయం చేస్తారు. వారు తమ పనిలో ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి వెనుకాడరు. వారు ప్రేమలో కూడా చాలా అదృష్టవంతులు.
S అక్షరం..
జ్యోతిష్యం ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి పేరు S అక్షరంతో ప్రారంభమైతే, ఆ వ్యక్తికి చాలా అదృష్టం లభిస్తుంది. ఈ అక్షరంతో పేర్లు ప్రారంభమయ్యే వ్యక్తులపై కేబేరుడి ఆశీర్వాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కారణంగా, వారి జీవితంలో ఏ దశలోనైనా డబ్బు, సంపదకు సంబంధించిన ఎటువంటి సమస్యను వారు ఎదుర్కోరు. S అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే వ్యక్తులు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపాలని కలలు కంటారు. చాలా మొండివాడు కూడా ఉంటారు. వారి జీవితంలో వారు ఎంత పెద్ద సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నా, వారు భయపడరు, కానీ ధైర్యంగా వాటిని ఎదుర్కొంటారు. ఈ వ్యక్తులు తమ కృషి , జ్ఞానంతో ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. సంపద , పెట్టుబడి పరంగా వారు చాలా అదృష్టవంతులు. S అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే వ్యక్తులు తమ జీవితంలో చాలా మార్పులను ఎదుర్కొంటారు, కానీ వారు ప్రతి సవాలులోనూ ధైర్యంగా ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తారు. అలాగే, ఈ వ్యక్తులు తమ కృషి , నిబద్ధతతో జీవితంలో ఉన్నత లక్ష్యం వైపు కదులుతారు. ఫలితం కాస్త ఆలస్యం కావచ్చు. కానీ.. కచ్చితతంగా అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు.
V అక్షరం...
V అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే వ్యక్తులు చాలా అదృష్టవంతులు. ఈ వ్యక్తులు ఏ పని చేసినా, దానిని సాధించకుండా వారు తమ కష్టాన్ని ఎప్పటికీ వదులుకోరు. V అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే వ్యక్తికి దృఢ సంకల్పం ఉంటుంది. దీని కారణంగా, వారు జీవితంలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించే సామర్థ్యాన్ని కూడా కలిగి ఉంటారు. అదేవిధంగా, V అక్షరంతో పేరు ప్రారంభమయ్యే వ్యక్తులు ఎప్పుడూ ఎలాంటి ఆర్థిక కొరతను ఎదుర్కోరు.