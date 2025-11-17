Nadi Dosha: జాతకంలో ఈ దోషం ఉన్నవారిని పెళ్లి చేసుకోకూడదా? చేసుకుంటే ఏమౌతుంది?
Nadi Dosha: నాడీ దోషం అంటే ఏమిటి? వివాహానికి ముందు నాడీ దోషం తెలుసుకోవడం ఎందుకు ముఖ్యం..? ఈ దోషం ఉన్నవారు పెళ్లి చేసుకుంటే ఏమౌతుంది? ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి..?
భారతీయ హిందూ వివాహ ఆచారాలలో, వివాహానికి ముందు అబ్బాయి, అమ్మాయి జాతకాలు కలిశాయో లేదో కచ్చితంగా పరిశీలిస్తారు. ఆ జాతకాలు ఎంత మేర కలిశాయి అనే దాని ఆధారంగా వారి వివాహ జీవితం ఎలా ఉంటుందో అంచానా వేస్తారు. వారి జాతకం సరిగా కలవలేదు అంటే... వారికి నాడీ దోషం ఉన్నట్లు. ఈ దోషం ఉన్నవారు పెళ్లి చేసుకుంటే.. సంతోషంగా ఉండలేరట. చాలా సమస్యలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని జోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు.
నాడీ దోషాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి..?
జోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం, వధూవరులిద్దరికీ ఒకే లాంటి దోషం ఉంటే, దానిని నాడీ దోషంగా పరిగణిస్తారు. ఈ దోషాన్ని ప్రాథమికంగా మూడు రకాలుగా విభజిస్తారు. ఆది నాడి, మధ్య నాడి, అంత్య నాడి గా విభజిస్తారు. ఈ దోషాలను వైవాహిక జీవితంలోని శాంతిని ప్రభావితం చేసే దోషాలుగా పరిగణిస్తారు. ఈ దోషాలను పిల్లల పుట్టుకను నిరోధించే, పుట్టబోయే బిడ్డ ఆరోగ్యాన్ని కూడా ప్రభావితం చేసే దోషాలుగా చెబుతారు.
దోష ప్రభావాలు...
నాడి దోషం అతిపెద్ద సమస్యలలో ఒకటి, జంటలలో ఒకరు చనిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని చెబుతారు. అవును, నాడి దోషం ఉంటే, వివాహం తర్వాత భర్త లేదా భార్యలో ఒకరు చనిపోయే అవకాశం ఉంది. వివాహం తర్వాత మొదటి రోజు నుండి సమస్యలు ప్రారంభమవుతాయి. ఆ సమస్యలు ప్రతిరోజూ కొనసాగుతాయి. దీని అర్థం భార్యాభర్తల మధ్య నిరంతరం వాదనలు, తగాదాలు ఉంటాయి. వైవాహిక సంబంధంలో సమస్యలు పెరగవచ్చు. బిడ్డను కనే అవకాశాలు తగ్గుతాయి. నాడి దోషం కారణంగా, మహిళలు గర్భధారణ సమయంలో ఊహించని సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. అంతేకాకుండా, పుట్టిన పిల్లల ఆరోగ్యంలో కూడా అవరోధాలు ఉంటాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ సమస్యలను నివారించడానికి, నాడి దోషం ఉన్నవారు వివాహం చేసుకోకపోవడమే మంచిది. అనివార్యమైతే, ఈ నాడి దోషానికి నివారణలు చేసిన తర్వాత వివాహం చేసుకోవడం మంచిది.
ఈ దోషానికి పరిష్కారం ఉందా?
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ నాడి దోషానికి నివారణలు ఉన్నాయి. వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో ఈ నాడి దోషాన్ని తొలగించడానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ నివారణలన్నీ వివాహానికి ముందు లేదా తరువాత దోషాన్ని తగ్గించే, పరిష్కారాలు ఉన్నాయి.
దోష ప్రభావాన్ని తగ్గించే మార్గాలు...
* వైవాహిక సమస్యలను కలిగించే నాడి దోష ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి, దంపతులిద్దరూ కలిసి వారానికి రెండుసార్లు ధాన్యాలతో తయారు చేసిన ఆహారాన్ని పేదలకు దానం చేయవచ్చు. ఆహారంతో పాటు, మీరు దుస్తులు కూడా దానం చేయవచ్చు.
*నాడి దోషాన్ని తొలగించే దేవుడిగా విష్ణువును భావిస్తారు కాబట్టి, విష్ణువును క్రమం తప్పకుండా పూజించండి. దీని ద్వారా, మీరు మీ దోష ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. దేవాలయాలలో మాత్రమే నిర్వహించే నాడి దోష నివారణ పూజలలో కూడా మీరు పాల్గొనవచ్చు లేదా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
*నాడి దోష ప్రభావాలను తగ్గించడానికి, ఒకరు మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని తప్పకుండా జపించాలి. ఈ మహామృత్యుంజయ మంత్రం వల్ల సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. వీలైతే నిపుణుల సహాయం తీసుకోవడం మంచిది.