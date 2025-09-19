Mercury Transit: దీపావళి తర్వాత ఈ మూడు రాశుల తలరాత మారనుంది, ధన ప్రవాహం పెరగనుంది..!
Mercury Transit: దీపావళి తర్వాత బుధుడు కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టాన్ని పెంచనున్నాడు. బుధ సంచారం కారణంగా, మూడు రాశుల వారికి సంపద ప్రవాహం పెరుగుతుంది. మరి.. బుధ గ్రహం ఏ రాశులకు అదృష్టాన్ని తీసుకురానుందో చూద్దాం...
Mercury Transit
జోతిష్యశాస్త్రంలో బుధ గ్రహాన్ని తెలివితేటలకు మారుపేరుగా పరిగణిస్తారు. దీపావళి తర్వాత అంటే అక్టోబర్ 24వ తేదీన బుధ గ్రహం వృశ్చిక రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. వృశ్చిక రాశిని కుజుడు పాలిస్తూ ఉంటాడు. కుజుడు పాలించే వృశ్చిక రాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల మూడు రాశుల జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రానున్నాయి. వృశ్చిక రాశిలో బుధ సంచారం వ్యాపారం, వాణిజ్యం, వృత్తి, ప్రేమ, ఆర్థికం, విద్య, కుటుంబ జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారి ఆర్థిక జీవితం మెరుగుపడుతుంది.
1.మిథున రాశి...
అక్టోబర్ 24 తర్వాత మిథున రాశి వారి అదృష్టం పెరుగుతుంది. బుధ సంచారం మిథున రాశివారి ఆర్థిక జీవితాన్ని సుసపన్నంగా మార్చుతుంది. మీరు అన్ని సౌకర్యాలు అనుభవిస్తారు. మీరు అన్ని పనుల నుంచి భారీ లాభాలను పొందుతారు. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి మీరు మార్గాలను కనుగొంటారు. వ్యాపారాలు చేసుకునే వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కోరుకున్న కోరికలన్నీ నెరవేరతాయి. మీరు కోరుకున్న జీవితం చాలా అందంగా మారుతుంది.
బుధుడు కన్య రాశితో పాటు మిథున రాశివారికి కూడా అధిపతి. అందుకే.. వృశ్చిక రాశి ప్రవేశం... మిథున రాశివారికి చాలా మేలు చేయనుంది. కీలక విషయాల్లో చాలా తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. పోటీల్లో విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతుంది.
2.తుల రాశి...
బుధుడు తులారాశి వారికి శుభ ఫలితాలను అందిస్తాడు. అక్టోబర్ 24న, బుధుడు తులారాశి 2వ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. అన్ని సౌకర్యాలను అందిస్తాడు. బుధుని అనుగ్రహంతో, కష్టాలు తొలగిపోయి ఇంట్లో ఆనందం , శాంతి నెలకొంటాయి. కోరుకున్న పని సజావుగా సాగుతుంది. అన్ని ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోయే సమయం ఇది. ఈ కాలంలో, బుధుడు మీకు కొత్త బట్టలు, నగలు పొందడానికి సహాయపడుతుంది. అదనంగా, ఇది మీ కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలను బలపరుస్తుంది. విద్యార్థులు కోరుకున్న సీటును పొందుతారు. ఈ సమయంలో బంధువులను కలవడానికి, సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి మీకు అవకాశాలు ఉండవచ్చు.
3.కుంభ రాశి...
అక్టోబర్ 24 తర్వాత కుంభరాశి వారికి అదృష్ట సమయం. బుధుడు నుండి రెట్టింపు లాభం పొందే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. మీరు మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలను పొందుతారు. ఆర్థిక సమస్యలన్నింటినీ వదిలించుకోవడానికి, సంపదను పెంచుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం. వివాహ జీవితంలో పరస్పర ప్రేమ పెరుగుతుంది. కుటుంబ జీవితంలో శాంతి నెలకొంటుంది. మీరు ఎక్కడైనా డబ్బు పెట్టుబడి పెడితే, అది డబ్బును తీసుకురావచ్చు. దీని కారణంగా, మీరు ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణాన్ని అనుభవిస్తారు. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, కుంభరాశి 10వ ఇంట్లో బుధుడు సంచరించడం సాధారణంగా అనుకూలమైన ఫలితాలను తెస్తుందని భావిస్తారు. ఈ సమయంలో, బుధుడు కార్యాలయంలో ఉన్నత స్థానాన్ని పొందడానికి మీకు సహాయం చేయగలడు. ఇది మీ పోటీదారులను అధిగమించడానికి, మీ వ్యాపారానికి లాభం తీసుకురావడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఇది మీ ఖ్యాతిని, గౌరవాన్ని పెంచడంలో కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.