Mangal Gochar: దీపావళి తర్వాత ఈ ఆరు రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..!
Mangal Gochar: దీపావళి తర్వాత కుజుడు నక్షత్రాన్ని మార్చుకోనున్నాడు. దీని కారణంగా, కొన్ని రాశులవారు వారి కెరీర్, కుటుంబ జీవితంలో అపారమైన ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
Mangal Gochar
గ్రహాల అధిపతి అయిన కుజుడు ఒక నిర్దిష్ట కాలం తర్వాత తన రాశి లేదా నక్షత్రాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. ప్రస్తుతం కుజుడు విశాఖ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. దీపావళి తర్వాత... అంటే.. నవంబర్ 1వ తేదీన అనురాధ నక్షత్రంలోకి కుజుడు అడుగుపెట్టనున్నాడు. దాదాపు 18 రోజులు ఇదే నక్షత్రంలోనే ఉంటాడు. నవంబర్ 19 తర్వాత మళ్లీ నక్షత్రాన్ని మార్చుకుంటాడు. ఈ 18 రోజుల పాటు ఆరు రాశుల వారికి చాలా బాగా కలిసిరానుంది. ఉద్యోగ జీవితం, కుటుంబ జీవితం చాలా అద్భుతంగా సాగనుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా....
1.వృషభ రాశి....
కుజ సంచారం వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, మీరు ప్రతి అడుగులోనూ అదృష్టాన్ని అనుభవించగలరు. కుజ సంచారం కారణంగా వృషభ రాశివారు జీవితంలో ఎప్పుడూ లేనంత ఆనందాన్ని పొందుతారు. మరీ ముఖ్యంగా, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో బాగా కలిసిరానుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. చేతికి డబ్బు అందుతుంది.
మిథున రాశి...
మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి కుజ సంచారం మేలు చేయనుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారు చాలా పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగం చేసే వారికి కొత్త ఆఫర్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆదాయం పెంచుకోవడానికి చాలా రకాల అవకాశాలు వస్తాయి. దీని కారణంగా.. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఈ సమయంలో మీకు మీ ప్రియమైన వారి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలోనూ బాగా కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది.
కన్య రాశి...
కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కుజుడు అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ధనానికి సంబంధించిన విషయాలలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు వారి ఆరోగ్యంలో చాలా మెరుగుదలను చూస్తారు. భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి అవకాశం పొందుతారు. వ్యాపార పరంగా, కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు కుజుడి శుభ ప్రభావం కారణంగా పురోగతి సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో, మీరు డబ్బు సంపాదించే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా, ఈ సమయంలో మీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి మీకు మంచి అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి.
తుల రాశి..
కుజుడు నక్షత్ర మార్పు కారణంగా తులారాశి వ్యక్తుల విశ్వాసం చాలా పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో తులారాశి వ్యక్తులు తమ పనిలో చాలా పురోగతి సాధిస్తారు. అదనంగా, మీకు కుటుంబ సభ్యులందరి పూర్తి మద్దతు కూడా లభిస్తుంది. కుజుడు నక్షత్ర మార్పు కారణంగా ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించి తులారాశి వ్యక్తుల పరిస్థితి బాగుంటుంది. అందువల్ల, కోర్టు సంబంధిత కేసులలో తీర్పు మీకు అనుకూలంగా వస్తుంది కాబట్టి మీరు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు.
కుంభ రాశి..
ఈ కాలంలో కుజుడు అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కుంభ రాశి వారికి శుభవార్త లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో, మీరు కొన్ని ముఖ్యమైన పనిలో విజయం సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా, కుంభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో ప్రతి అడుగులోనూ వారి ప్రియమైన వారి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. అదనంగా, కుంభ రాశి వారికి సంపదకు సంబంధించిన విషయాలలో అన్ని రకాల ఇబ్బందుల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, కుజుడు శుభ ప్రభావం కారణంగా, వ్యాపారం చేసే కుంభ రాశి వారికి కూడా చాలా శుభ ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మకర రాశి...
కుజుడు నక్షత్ర మార్పు మకర రాశి వారికి చాలా శుభాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో, మీకు అన్ని విషయాల్లో పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. అందువల్ల, ఈ కాలంలో మీరు డబ్బు, సంపదలో చాలా వృద్ధిని పొందే అవకాశం ఉంది. కుజ రాశి వారికి ఈ శుభ ప్రభావం కారణంగా ఈ కాలంలో కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా మెరుగుపడుతుంది. మకర రాశి వ్యక్తులు ఈ కాలంలో పని పరంగా మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. అందువల్ల, ఈ కాలంలో కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది.