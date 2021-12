Astrology: మీరు పుట్టిన తేదీ ప్రకారం.. మీకు ఏ రత్నం కలిసొస్తుందో తెలుసా..?

మీ సంఖ్య లేదా జ్యోతిష్య చార్ట్‌తో ప్రతిధ్వనించే రత్నాన్ని ధరించడం వల్ల ఆరోగ్యం, ఆర్థికం , సంబంధాలు మొదలైన వాటి పరంగా చాలా ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ఈ రత్నాలు గ్రహాల శక్తిని తమలో తాము కలిగి ఉంటాయి .

మన విశ్వంలో 9 గ్రహాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా 9 సంఖ్యలు ఉన్నాయి. ప్రతి సంఖ్యను ఒక్కో గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. జోతిష్య శాస్త్రం, సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం... రత్నాలను సిఫారసు చేస్తూ ఉంటారు. మనం పుట్టిన తేదీని బట్టి... మనం ఎలాంటి రత్నాన్ని ధరించవచ్చో జోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మీ సంఖ్య లేదా జ్యోతిష్య చార్ట్‌తో ప్రతిధ్వనించే రత్నాన్ని ధరించడం వల్ల ఆరోగ్యం, ఆర్థికం , సంబంధాలు మొదలైన వాటి పరంగా చాలా ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ఈ రత్నాలు గ్రహాల శక్తిని తమలో తాము కలిగి ఉంటాయి . ధరించినప్పుడు, అవి శుభాలను అందించడానికి పని చేస్తాయి. మరి.. ఎవరు ఎలాంటి రత్నాలు ధరించాలో ఓసారి చూద్దాం..

Number1: People born on 1st, 10th, 19th and 28th of any month of the year నంబర్ 1 ప్లానెట్ సన్ పాలించబడుతుంది. రూబీ నం. 1కి అత్యంత అనుకూలమైన రత్నం. ఇది మీ అదృష్టాన్ని సమృద్ధిగా పెంచుతుంది. మీరు పసుపు నీలమణి మరియు పుష్పరాగము కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇవి మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి మరియు మీ ప్రయత్నాలలో మీకు విజయాన్ని అందిస్తాయి. రూబీ సూర్య గ్రహానికి చెందినది కాబట్టి, ఇది చాలా శక్తివంతమైన మరియు అత్యంత ప్రభావవంతమైన విలువైన రత్నం

మీరు మీ కుడి చేతి ఉంగరపు వేలికి రూబీని ధరించాలి. ఉంగరాన్ని బంగారంతో అమర్చాలి. మీరు రూబీ రాయిని లాకెట్టుగా ఉపయోగించవచ్చు.

Number 2 : People born on 2nd, 11th, 20th and 29th of any month of the year సంఖ్య 2 ప్లానెట్ మూన్ చేత పాలించబడుతుంది. తెల్లటి ముత్యం ధరించడం నంబర్ 2 వ్యక్తులకు చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. మీరు క్యాట్ ఐని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ రెండు మీ అదృష్టాన్ని సమృద్ధిగా పెంచుతాయి. ముత్యం కోపాన్ని తగ్గించి ప్రశాంతతను కలిగిస్తుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది, ముఖ్యంగా డిప్రెషన్, జ్ఞాపకశక్తి కోల్పోవడం, నిద్రలేమి భయంతో బాధపడేవారికి ఇది చక్కగా పనిచేస్తుంది

Number 3 : People born on 3rd, 12th, 21st and 30th of any month of the year

సంఖ్య 3 వ్యక్తులను బృహస్పతి గ్రహం పాలిస్తుంది. సంఖ్య 3 వ్యక్తులకు, పసుపు నీలమణి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దానిని చూపుడు వేలిలో లేదా మెడలో బంగారంతో లాకెట్‌గా ధరించాలి. దీన్ని ధరించడం వల్ల మీ అదృష్టం మరియు ప్రాపంచిక విజయం పెరుగుతుంది. మీరు అమెథిస్ట్‌ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు, ఇది మీకు మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది మరియు అనేక ఇతర ప్రయోజనాలే కాకుండా ప్రమాదాలు మరియు నష్టాలను నివారిస్తుంది.

Number 4 : People born on 4th, 13th, 22nd and 31st of any month of the year

సంఖ్య 4 రాహువుచే పాలించబడుతుంది. వారికి, గోమెడ్ లేదా హెస్సోనైట్ చాలా సరిఅయిన రత్నం. బుధవారం నాడు మధ్యవేలు లేదా చిటికెన వేలికి ధరించాలి లేదా మెడలో లాకెట్‌గా ధరించవచ్చు. గోమెడ్ ధరించడం కెరీర్, వృత్తి ,ఆర్థిక విషయాలలో చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. హెస్సోనైట్ ధరించడం ద్వారా దృఢమైన ఆరోగ్యం మరియు సహనాన్ని ఆశించవచ్చు. ఇది సంకల్ప శక్తిని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి మరియు మీ పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి మరియు తద్వారా విజయానికి సహాయపడుతుంది.

Number 5 : People person born on 5th, 14th and 23rd of any month of the year సంఖ్య 5 మెర్క్యురీ గ్రహంచే పాలించబడుతుంది. పచ్చని ధరించడం వల్ల మీకు ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. పచ్చ మీ తెలివితేటలు మరియు జ్ఞానాన్ని చాలా వరకు మెరుగుపరుస్తుంది. మీరు బుధవారం నాడు చిటికెన వేలికి లేదా లాకెట్టులో పచ్చని ధరించవచ్చు. ఎమరాల్డ్ బరువు కనీసం 5 క్యారెట్లు ఉండాలి. మీరు ఎమరాల్డ్ సెట్‌ను బంగారం లేదా వెండితో ధరించవచ్చు.



Number 6 : People born on 6th, 15th and 24th of any month of the year

6వ సంఖ్యను శుక్ర గ్రహం పరిపాలిస్తుంది. డైమండ్ మీకు అత్యంత అనుకూలమైన రత్నం. శుక్రవారం నాడు మధ్య వేలుకు బంగారు లేదా తెల్లని బంగారు రంగులో ధరించవచ్చు. డైమండ్ ధరించడం వల్ల భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ పెరుగుతుంది.



Number 7 : People born on 7th, 16th and 25th of any month of the year సంఖ్య 7 నెప్ట్యూన్ గ్రహంచే పాలించబడుతుంది. ఇది సంఖ్యల శాస్త్రంలో అత్యంత ముఖ్యమైన సంఖ్య , ఆధ్యాత్మిక సంఖ్యగా పరిగణించబడుతుంది. అదృష్ట రత్నం పిల్లి కన్ను, ఇది జీవితంలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించగలదు. దీనిని గురువారం నాడు చిటికెన వేలికి వెండిలో లేదా అష్ట ధాతువులో ధరించవచ్చు

Number 8 : People born on 8th, 17th and 26th of any month of the year 8వ సంఖ్యను శని గ్రహం పరిపాలిస్తుంది. నంబర్ 8 వ్యక్తులకు అదృష్ట రత్నం బ్లూ నీలమణి లేదా నీలం ఇది చాలా శక్తివంతమైన రత్నం, వ్యక్తిని తదుపరి విజయ స్థాయికి తీసుకువెళుతుంది. నీలమణిని ధరించడం వల్ల వాత, పక్షవాతం, మతిస్థిమితం మరియు శక్తి కోల్పోవడం వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుండి బయటపడవచ్చు. నీలమణిని శనివారం రోజున మధ్య వేలుకు వెండి లేదా అష్ట ధాతువులలో ధరించాలి.