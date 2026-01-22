Vastu Tips: అప్పుల బాధ తీరి, ధనవంతులు అవ్వాలా? ఇంట్లో ఈ చిన్న మార్పులు చేస్తే చాలు
Vastu Tips: వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, మనం చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న పనులతోనే అప్పుల సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు.. చాలా సులభంగా ధనవంతులు కూడా కావచ్చు.
ఈరోజుల్లో బతకాలంటే ప్రతి ఒక్కరికీ డబ్బు చాలా అవసరం. అవసరానికి మించి ఖర్చు చేయకపోయినా, ప్రపంచమే ఖరీదు అయిపోయింది. అవసరమైన వస్తువులు కొనుక్కోవడానికి కూడా సంపాదించిన డబ్బు సరిపోవడం లేదు. తెలియకుండానే అప్పులు అయిపోతూ ఉంటాయి. ఇక.. ఇల్లు, కారు కొనాలంటే కచ్చితంగా బ్యాంకులో లోన్ తీసుకోవాల్సిందే. తీసుకున్న లోన్ తీర్చుకోవడానికి జీవితాంతం కష్టపడుతూనే ఉండాలి. ఈ అప్పు ఎప్పటికి తీర్చాలి అని చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు. అయితే.. వాస్తు ప్రకారం, ఇంట్లో కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటే, వాస్తు దోషాలు పోయేలా చేసుకుంటే.. ఈ అప్పుల బాధ నుంచి బయటపడొచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1.ఉత్తర దిశలో పరిశుభ్రత..
వాస్తు శాస్త్రంలో ఉత్తర దిశకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ దిశను చాలా పవిత్రమైన దిశగా పరిగణిస్తారు. ఈ దిక్కు.. బ్యాంకు రుణ సమస్యలను తీర్చడానికి, మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది. అందుకే, ఆ దిశను ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే.. ఉత్తర దిశను కుబేరుని దిశగా సూచిస్తారు. కుబేరుడిని ధన ప్రవాహాన్ని పెంచే వ్యక్తిగా చూస్తారు. కుబేరుడు ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరిచే దేవుడిగా పూజిస్తారు. కాబట్టి, అతన్ని ఎప్పుడూ అగౌరపరచకూడదు. అంతేకాదు.. ఈశాన్య దిశను కూడా ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఈ మూలలో బరువైన వస్తువులు, చెత్తబుట్టలు, నీటి ట్యాంకులు లాంటివి ఉంచకూడదు. వీలైనంత వరకు ఈ మూలలో లక్ష్మీదేవి, వినాయకుడు ఫోటో ని ఉంచి పూజించాలి. ప్రతిరోజూ నెయ్యి దీపం వెలిగించడం శుభప్రదం.
ఇంటి ప్రవేశ ద్వారం...
ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లోనూ పూజ గది ఉంటుంది. ఆ పూజ గది తలుపుకు ఎప్పుడూ ఓంకారం రాయాలి. అంతేకాదు, మీ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ముందు కూడా ఓంకారం గీయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో మంచి అభివృద్ధి సాధిస్తారు. అప్పుల సమస్య కూడా తీరుతుంది. ఇక.. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ముందు వినాయకుడి ఫోటోని ఉంచడం వల్ల చాలా మేలు జరుగుతుంది. నిమ్మకాయ, పచ్చి మిరపకాయలు వేలాడదీస్తే.. దిష్టి కూడా తగలదు.
నైరుతి మూల కూడా ముఖ్యమే...
ఇంటి నైరుతి దిశ శక్తికి ప్రతీక. ఈ దిశలో తేలికపాటి వస్తువులను ఉంచడం లేదా ఖాళీగా వదిలేయడం మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలహీనపరుస్తుంది. ఇది ఇంట్లో డబ్బును తగ్గించడమే కాకుండా, అప్పుల సమస్యలను కూడా పెంచుతుంది. కాబట్టి, బ్యాంకు రుణ సమస్యలను నివారించడానికి, ఈ మూలలో బరువైన వస్తువులను ఉంచండి. బరువైన వస్తువులలో ఇనుప అల్మరాలు, భారీ ఫర్నిచర్, బరువైన బల్లలు మొదలైనవి ఉంటాయి. ఇది కాకుండా, మీరు ఇక్కడ ఎరుపు లేదా పసుపు రంగు వస్తువులను ఉంచవచ్చు. ఈ మూలలో కూర్చుని ప్రతి శనివారం హనుమాన్ మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా, మీరు మీ అప్పుల సమస్యల నుండి విముక్తి పొందవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది.
ఈశాన్య దిశ చాలా ముఖ్యం...
ఇంటి ఈశాన్య దిశ జల మూలకానికి సంబంధించిన దిశ. మీరు ఈ ప్రాంతంలో నీటి వినియోగాన్ని పెంచుకోవచ్చు. ఈ ప్రాంతంలో నీటిని ఉంచడం సంపదను ఆకర్షిస్తుంది. అలాగే, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ దిశలో నీటి పాత్రను ఉంచడం మంచిది. నీటి ఫౌంటెన్ లేదా చిన్న చేపల ట్యాంక్ ఉంచడం కూడా మంచిది. వీలైనంత వరకు, ఇక్కడ చెత్త లేదా బరువైన వస్తువులను నిల్వ చేయవద్దు.