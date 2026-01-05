Venus Transit: సంక్రాంతి తర్వాత ఈ ఐదు రాశుల అదృష్టాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు..!
Venus Transit: సంక్రాంతి తర్వాత శుక్రుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోనున్నాడు. ఈ శుక్ర నక్షత్ర మార్పు ఐదు రాశుల వారి జీవితాల్లోకి అదృష్టాన్ని మోసుకురానుంది.
Venus Transit
జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శుక్ర గ్రహాన్ని ఆనందం, కీర్తి, ప్రేమకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహం అనుకూలంగా ఉన్నవారికి డబ్బుకీ, ఆనందానికి ఎలాంటి లోటు ఉండదు. అలాంటి ఈ గ్రహం.. జనవరి 31 న తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోనుంది. చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్న ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ఈ గ్రహం అడుగుపెడుతోంది.దీని కారణంగా ఐదు రాశుల జీవితం అద్భుతంగా మారనుంది. మరి, ఆ ఐదు రాశులేంటో చూద్దాం...
మేష రాశి...
శుభ గ్రహమైన శుక్రుడి ఈ సంచారం వల్ల మేష రాశివారికి గొప్ప ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి ఆత్మవిశ్వాసం బాగా పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో ఈ రాశివారు పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందగలుగుతారు. మీరు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రయోజనాలు పొందుతారు. దీనితో పాటు, మేష రాశివారికి వారి కొత్త ప్రాజెక్టులతో పనిలో చాలా గౌరవం లభిస్తుంది. శుక్రుడి శుభ ప్రభావం వల్ల, మీకు మీ ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి సపోర్టు లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి..
శుభ గ్రహమైన శుక్రుడు వృషభ రాశికి అధిపతి. అందువల్ల, శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు ప్రత్యక్ష ప్రభావం వృషభ రాశి వారిపై కనిపిస్తుంది. దీనితో పాటు, ఈ కాలంలో శుక్రుడు వృషభ రాశివారి వ్యక్తిత్వం, ఆనందం, శ్రేయస్సు పై కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఈ సమయంలో కొత్త వాహనం లేదా, సంపదను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. అవివాహితులకు పెళ్లి జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.
సింహ రాశి..
సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి, శుక్రుడి సంచారం వారి వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సంచారం కారణంగా, సింహ రాశిలో జన్మించిన వారి సామాజిక సంబంధాలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో గొప్ప పేరు సంపాదించగలరు. వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ప్రమోషన్స్, జీతం పెరగడం వంటి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశివారికి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా రావచ్చు.
కన్య రాశి..
శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు.. కన్య రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం చాలా సంతోషంగా మారుతుంది. కోర్టు సంబంధిత విషయాలు ఏమైనా ఉంటే.. శుభవార్తలు వింటారు. మీకు అనుకూలంగా తీర్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు.. ఈ సమయంలో కన్య రాశివారి కీర్తి, ప్రతిష్ఠ పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ధనిష్ఠ నక్షత్రంలో కొంత భాగం కుంభ రాశిలో ఉంటుంది. అందువల్ల, శుక్రుడి ఈ సంచారం కుంభ రాశి వారికి ఒక వరంలా మారుతుంది. ఈ కాలంలో, శుక్రుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల కుంభ రాశి వారికి తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు లభిస్తాయి. అదేవిధంగా, ఈ కాలంలో కుంభ రాశి వారి పొదుపు కూడా బాగా పెరుగుతుంది. దీనితో పాటు, శుక్రుడు నక్షత్రాన్ని మార్చడం వల్ల మీ మాటల ప్రభావం పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా, కుంభ రాశి వారి అన్ని అసంపూర్తి పనులు చాలా సులభంగా పూర్తవుతాయి. మీరు విజయం సాధించే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి.