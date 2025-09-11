నేడు మిథున రాశివారికి ఈ విషయాలు చాలా అనుకూలం!
11.09.2025 గురువారానికి సంబంధించిన మిథున రాశి ఫలాలు ఇవి. నేడు ఈ రాశివారికి ఆరోగ్యం, వ్యాపారం, ఉద్యోగాల్లో ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మిథున రాశి ఫలాలు (మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు)
నేడు మిథున రాశి వారి జాతకం ఎలా ఉండనుంది? ఈ రాశివారికి కలిగే లాభాలు, నష్టాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్న వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఓసారి తెలుసుకుందామా...
ఆరోగ్యం
ఆరోగ్యపరంగా నేడు మిథునరాశి వారికి పెద్దగా సమస్యలు ఉండవు. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావం ఉంటుంది. అయితే ఆహార నియమాలు పాటించడం, నిద్రపట్ల శ్రద్ధ వహించడం మంచిది.
ఆస్తి సంబంధ విషయాల్లో, సోదరులతో స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు జరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో ఉండే మనస్పర్థలు, అనుమానాలు తొలగిపోతాయి. పరస్పర అంగీకారంతో వ్యవహారాలు పరిష్కారమవుతాయి. ఇది కుటుంబంలో శాంతిని పెంచుతుంది.
ఆర్థిక పరిస్థితి
మిథున రాశి వారికి నేడు ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు సకాలంలో అందడం వల్ల వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో ఉన్న ఆర్థిక అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. లాభాలు పెరుగుతాయి.
ఉద్యోగం
ఉద్యోగాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. పై అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. సహోద్యోగులతో కూడా మంచి సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. కొత్త బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ అవి మీ ప్రగతికి దోహదం చేస్తాయి. కాబట్టి ఒత్తిడికి గురికాకుండా శాంతంగా పనులు పూర్తిచేసుకోవడం మంచిది.