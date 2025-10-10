Dhanteras 2025: ధనత్రయోదశి వేళ... ఈ నాలుగు రాశులకు బంపరాఫర్, డబ్బే డబ్బు..!
Dhanteras 2025: దీపావళి ముందుకు వచ్చే పండగ. దీనిని శుభ సమయంగా పరిగణిస్తారు. ఈ ధంతేరాస్ వస్తూ వస్తూ... కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలోకి అదృష్టాన్ని మోసుకురానుంది. వారికి సంపద పెరుగుతుంది.
కార్తీక కృష్ణ త్రయోదశి తిథి నాడు ధనత్రయోదశి పండగ జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున సందపకు అధిపతి అయిన కుబేరుడిని భక్తి తో పూజిస్తారు. కొందరు బంగారం కూడా కొంటూ ఉంటారు. శుభాలను మోసుకువచ్చే ధనత్రయోదశి వేళ నాలుగు రాశులకు అపారమైన అదృష్టం కలగనుంది. డబ్బు సంబంధిత సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఆ రోజున ఏర్పడుతున్న కొన్ని శుభ యోగాల కారణంగా ఈ మేలు జరగనుంది. మరి, ఆ నాలుగు రాశులు ఏంటి? వారికి కలిగే లాభాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం....
1.మేష రాశి...
ధనత్రయోదశి వేళ మేష రాశివారికి ఊహించని లాభాలు కలగనున్నాయి. ఈ కాలంలో ఈ రాశివారి సంపద అపారంగా పెరుగుతుంది. ఆదాయం పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. గతంతో పోలిస్తే.. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. గతంలో ఎవరికైనా డబ్బు ఇచ్చి ఉంటే.. ఆ డబ్బు ఈ సమయంలో మీ చేతికి అందుతుంది. అదేవిధంగా, ఉద్యోగంలోనూ చాలా మార్పులు జరగనున్నాయి. ఆఫీసు మారాలి అనుకునేవారికి ఇది కరెక్ట్ సమయం. జీతం పెరగడం, ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందుతారు. ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరిపోయే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో శారీరక ఆనందం, శ్రేయస్సు కూడా పెరుగుతుంది.
2.కన్య రాశి...
ధంతేరాస్ కన్య రాశివారికి బాగా కలిసి రానుంది. ఈ సమయంలో వీరికి వ్యాపారాల్లో ఎక్కువ లాభాలు రానున్నాయి. ఉద్యోగంలోనూ మంచి స్థాయికి వెళ్లగలరు. ఉద్యోగం లేక ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి ఇప్పుడు అది దొరికే ఛాన్స్ ఉంది. ఎక్కువగా శుభ వార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. కోర్టు సంబంధిత కేసుల్లో చిక్కుకుంటే, ఆ సమస్యలు తీరిపోతాయి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహ కారణంగా, పూర్వీకుల సంపద లభిస్తుంది. కోరుకున్నవన్నీ పొందుతారు. మానసిక ఆనందం పెరుగుతుంది.
3.తుల రాశి...
ఈ ఏడాది ధనత్రయోదశి తుల రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా అదృష్టంగా మారనుంది. ఉద్యోగస్థులు ఉన్నత స్థానాన్ని సాధిస్తారు. వ్యాపారం చేసే వారికి కూడా ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సంపద పెంచుకోవడానికి వీరికి ఇదే సరైన సమయం. ఎందులో పెట్టుబడులు పెట్టినా.. లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక వివాహితుల దాంపత్య జీవితం ఆనందం గా మారుతుంది. భాగస్వామి నుంచి అన్ని విషయాల్లో పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.
ధనుస్సు రాశి...
ధనుస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ సంవత్సరం ధనత్రయోదశి సమయంలో డబ్బు , సంపదను పెంచుకోవడానికి మంచి మార్గాలను కనుగొంటారు. మీ ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉంటుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులకు ఇప్పుడు లాభాలు అందుకుంటారు. జీవితంలో ఆనందం కూడా పెరుగుతుంది. గౌరవం, ఖ్యాతి కూడా పెరుగుతుంది.