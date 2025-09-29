నేడు ఈ రాశుల వారు విలువైన వస్తు లాభాలు పొందుతారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 29.09.2025 సోమవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో కలహా సూచనలు ఉన్నాయి. అనారోగ్య సమస్యలు కొంత ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. పిల్లల చదువు ఫలితాలు నిరుత్సాహ పరుస్తాయి. దైవ అనుగ్రహంతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. దూరప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు వాయిదా వేస్తారు. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు అధికారులతో కొత్త సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థికంగా నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. మిత్రుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూలం. కుటుంబ వ్యవహారాలలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు అమలుచేస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. విలువైన వస్తు లాభాలు పొందుతారు. చేపట్టిన పనులలో విజయం దక్కుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలు లాభిస్తాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులు మధ్యలో నిలిచిపోతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితం ఉండదు. సన్నిహితులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. మిత్రుల నుంచి అవసరానికి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతలు చికాకు తెప్పిస్తాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇంటా బయటా పని ఒత్తిడి వల్ల తగిన విశ్రాంతి ఉండదు. కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపార విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
తుల రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. పిల్లలు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆప్తుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. వ్యాపారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. ఉద్యోగ వాతావరణం అనుకూలిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా పడతాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఉద్యోగులు అదనపు బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులు ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందుతారు. కుటుంబ పెద్దల ఆదరణ పెరుగుతుంది. బంధు మిత్రులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు. కొత్తగా అప్పులు చేస్తారు.
మకర రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఇంటా బయటా ఉహించిన ఒత్తిడి వల్ల మానసిక సమస్యలు పెరుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో చిన్నపాటి వివాదాలు తప్పవు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
దూరపు బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలం. నూతన వస్తు, వస్త్ర లాభాలు పొందుతారు. చిన్ననాటి స్నేహితులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులు శాలరీ విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు.
మీన రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగుల పని తీరుకు అధికారుల నుంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు సజావుగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారాలు ఆశించిన విధంగా రాణిస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారులు నూతనోత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు.