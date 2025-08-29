నేడు ఈ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం!
ఈ రాశి ఫలాలు 29.08.2025 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
సన్నిహితుల నుంచి ఊహించని సమస్యలు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత నిరుత్సాహ పరుస్తుంది. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఉద్యోగులకు చికాకులు తప్పవు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలున్నాయి. నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. సంఘంలో విశేషమైన గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కొలిక్కి వస్తాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవసరానికి డబ్బు అందుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబ బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక విషయాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకొని ఇబ్బంది పడతారు. దూర ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త వహించాలి. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు.
సింహ రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. రావాల్సిన సొమ్ము సకాలంలో చేతికందదు. దూరప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ఉద్యోగాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. సమాజంలో విశేషమైన గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. సంతాన విద్యా విషయాల్లో శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వస్తు వాహన లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగ వాతావరణం అనుకూలిస్తుంది. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు సానుకూలంగా సాగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి కీలక విషయాలు తెలుస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి. రాజకీయ ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు అందుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
గృహ నిర్మాణ పనులు మందగిస్తాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. ఇంటా బయటా పరిస్థితులు చికాకు తెప్పిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాల్లో కొత్త సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం కలుగుతుంది. ఆర్థిక సమస్యల వల్ల అప్పులు చేస్తారు. బంధు మిత్రులతో వివాదాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ తప్పదు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. పిల్లల చదువు, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగయోగం ఉంది. ప్రయాణాల్లో కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. చిన్న నాటి మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుల భారం పెరుగుతుంది. ఇంటా బయటా ఊహించని సమస్యలు కలుగుతాయి. దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతగా అనుకూలించవు. పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రతగా ఉండాలి. సోదరులతో స్వల్ప వివాదాలు ఉంటాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ఆప్తులతో కలిసి శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలున్నాయి. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షలలో అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో స్వల్ప లాభలు అందుకుంటారు. దైవ చింతన పెరుగుతుంది.