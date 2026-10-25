Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు తప్పవు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 25.10.2026 ఆదివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
కొన్ని పనులు వాయిదా పడతాయి. వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. కొత్త అప్పులు చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో మార్పులు ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు తప్పవు. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
కొన్ని వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. కొత్త విషయాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. విలువైన వస్తు, వస్త్ర లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తొలగుతాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
దూరపు బంధువుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఇంటా బయటా పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. రాజకీయ సంబంధిత సభ, సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఇంట్లో ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపారాలు గతం కంటే మెరుగవుతాయి. ఉద్యోగాలలో పనిభారం తగ్గుతుంది. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
సింహ రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో చర్చలు సఫలమవుతాయి. వ్యాపారాలలో సొంత నిర్ణయాలతో ముందుకు సాగడం మంచిది. రావాల్సిన సొమ్ము సకాలంలో చేతికందుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. బంధువులతో మాటపట్టింపులు తొలగుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆలయ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. చేపట్టిన వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చిన్ననాటి విషయాలు జ్ఞప్తికి వస్తాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. బంధువులతో సఖ్యత కలుగుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఇంటా బయటా సమస్యాత్మక వాతావరణం ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులలో శ్రమకు తగిన ఫలితం కనిపించదు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి. దీర్ఘకాలిక రుణ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దూరప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
దూరపు బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో మీ విలువ మరింత పెరుగుతుంది. నూతన వాహన యోగం ఉంది. భూ వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. విద్యార్థులకు అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. సోదరులతో సఖ్యత లోపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి సమస్యలు ఉంటాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో చికాకులు తప్పవు. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. దైవచింతన పెరుగుతుంది. బంధు మిత్రులతో అకారణంగా వివాదాలుంటాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక ఆనందం కలిగిస్తుంది. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ధన, వస్తువులు బహుమతులుగా పొందుతారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వ్యాపార, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు. సన్నిహితులతో సఖ్యత కలుగుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. విందు వినోదాది కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. చేపట్టిన వ్యవహారాలు మందగిస్తాయి. బంధువులతో వివాదాలు చికాకు పరుస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో ఊహించని సమస్యలు కలుగుతాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. కొత్త అప్పులు చేస్తారు.