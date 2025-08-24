నేడు ఈ రాశివారికి కొత్త పరిచయాలతో లాభాలు.. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు!
ఈ రాశి ఫలాలు 24.08.2025 ఆదివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఆకస్మిక ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. నూతన రుణాలు చేస్తారు. కొన్ని వ్యవహారాల్లో కష్టానికి తగ్గ ఫలితం ఉండదు. భూ వివాదాలు చికాకు కలిగిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో ఒడిదుడుకులు తప్పవు. ఉద్యోగాల్లో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది. సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో పనిభారం తగ్గుతుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆప్తుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు. దీర్ఘ కాలిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలం.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. పాత అప్పులు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. ఉద్యోగాల్లో చిన్నపాటి సమస్యలు తప్పవు.
సింహ రాశి ఫలాలు
అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ప్రయాణాల్లో ఆకస్మిక మార్పులు చేస్తారు. బంధు మిత్రులతో ఊహించని విభేదాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తప్పవు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సాధారణంగా సాగుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయట పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. కొత్త పనుల ప్రారంభానికి అవరోధాలు తొలగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలలో అంచనాలు అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. దైవ చింతన పెరుగుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
సోదరుల నుంచి ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో శ్రమ ఫలిస్తుంది. వ్యాపారాలు అభివృద్ధి బాటలో సాగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కొన్ని పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలున్నాయి. ఇంటా బయట బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు బాధిస్తాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాల్లో నిరాశ తప్పదు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన చికాకు తెప్పిస్తుంది. వృథా ప్రయాణాలు చేస్తారు. దూరపు బంధువుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
సన్నిహితుల నుంచి ధనలాభ సూచనలున్నాయి. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. రాజకీయ వర్గం వారి నుంచి అరుదైనా ఆహ్వానాలు అందుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతల నుంచి ఉపశమనం దక్కుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కొన్ని పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. బంధువులు మీ మాటతో విభేదిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలించదు. చేపట్టిన పనుల్లో సాఫీగా సాగవు. దైవ సేవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో స్వల్ప వివాదాలు తప్పవు.
మీన రాశి ఫలాలు
కొన్ని ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. సమాజంలో పెద్దల నుంచి ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఇంటా బయట పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. సంఘంలో విశేషంగా గౌరవ మర్యాదాలు పెరుగుతాయి. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో ఆటుపోట్లు తొలగుతాయి.