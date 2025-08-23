నేడు ఈ రాశివారు స్త్రీ సంబంధ విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి!
ఈ రాశి ఫలాలు 23.08.2025 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
తగినంత ఆదాయం ఉండదు. ఉద్యోగులు ముఖ్యమైన పత్రాల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. దూరప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. ప్రయాణాలు వాయిదా పడుతాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తికాక చికాకు పెరుగుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. కొత్త వ్యాపారాల్లో ఆలోచించి పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
సన్నిహితుల నుంచి కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. బంధు మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. స్త్రీ సంబంధ వ్యవహారాల్లో కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపారులకు ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూలత పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. శత్రువులు సైతం మిత్రులుగా మారి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో మంచి పనితీరుతో అధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు తీసుకుని ముందుకు సాగడం మంచిది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు అవరోధాలు కలుగుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో ఒత్తిడి పెరిగినా సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు లాభాల బాటలో సాగుతాయి. డబ్బు విషయంలో ఇతరులకు మాట ఇవ్వడం మంచిది కాదు.
తుల రాశి ఫలాలు
కొత్త వ్యాపార ప్రారంభానికి అవరోధాలు ఉంటాయి. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ తగ్గుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. వ్యాపార వ్యవహారాలు కొంత నిదానంగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చుల విషయంలో కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కంటి సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగాల్లో అధికారులతో చర్చలు అనుకూలించవు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆశించిన సహాయం అందుతుంది. నిరుద్యోగులకు పెద్దల అనుగ్రహంతో అవకాశాలు అందుతాయి. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలను విస్తరించి లాభాలు అందుకుంటారు.
మకర రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కొన్ని సమస్యలు చికాకు తెప్పిస్తాయి. ఆర్థిక ఒడిదుడుకులను అధిగమిస్తారు. అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. పిల్లల చదువు, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు కొంత అనుకూలంగా సాగుతాయి. రాజకీయ ప్రముఖుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి అవసరానికి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ఆశించిన ట్రాన్స్ ఫర్ లు ఉంటాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. నిరుద్యోగులు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. దూర ప్రయాణాల్లో తొందరపాటు మంచిది కాదు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో సొంత ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగులు తోటివారితో వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత అనుకూలిస్తుంది.