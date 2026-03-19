Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి కొత్త అవకాశాలు.. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు!
ఏసియా నెట్ న్యూస్ తెలుగు పాఠకులకు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈ రాశి ఫలాలు 19.03.2026 గురువారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
కుటుంబ వ్యవహారాలలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. తండ్రి తరపు బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వాహన యోగం ఉంది. చేపట్టిన వ్యవహారాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు అధిగమిస్తారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. దూరప్రయాణాలు ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ అధికమవుతుంది. వృథా ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగులకు పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో స్థిరమైన ఆలోచనలు చేయలేరు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అవసరానికి సహాయ సహకారాలు అందవు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు నిరుత్సాహంగా ఉంటాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు కలిసిరావు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
సంతానానికి నూతన విద్యావకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన పనులు సాఫీగా సాగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి. దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. భూ క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. దూరపు బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. వ్యాపారాలలో ఊహించని సమస్యలు వస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
తుల రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. సోదరులకు స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం కొంత చికాకుగా ఉంటుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఇంట్లో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగుపడుతుంది. సన్నిహితులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. సంతాన వివాహా ప్రయత్నాలు చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో మరింత పురోగతి సాధిస్తారు. దైవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. సన్నిహితులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం చికాకుగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో తోటివారితో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు తప్పవు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. సోదరులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
మీన రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. బంధు మిత్రులతో వివాదాలు ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. కొన్ని వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారాలు అంతగా రాణించవు. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో కొందరి ప్రవర్తన చికాకు కలిగిస్తుంది.