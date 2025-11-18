నేడు ఈ రాశివారి జీవితంలో ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 18.11.2025 మంగళవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. సంతాన విద్య, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. అధికారులతో చర్చలకు అనుకూల సమయం. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక ఆనందం కలిగిస్తుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
సోదరులతో ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. చేపట్టిన పనులలో విజయం సాధిస్తారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత నిరాశ కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కొన్ని వ్యవహారాలు తలనొప్పిగా మారుతాయి. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాల్లో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి. నూతన వ్యక్తుల పరిచయం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగయోగం ఉంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగులకు హోదాలు పెరుగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తి కావు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సరైన సమయానికి నిర్ణయాలు తీసుకోక నష్టాలు ఎదుర్కొంటారు.
తుల రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు మరింత లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఇంటా బయటా సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కీలక సమయంలో సన్నిహితులు సాయం అందిస్తారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి వివాదాలు తప్పవు. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఇంటా బయటా చికాకులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలలో భాగస్వాములతో భేదాభిప్రాయాలు వస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సమయానికి నిర్ణయాలు తీసుకొని లాభాలు అందుకుంటారు. కొత్త పనులు ప్రారంభించి సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.
మకర రాశి ఫలాలు
దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. రాజకీయ ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు ఆశించిన విధంగా రాణిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. బంధు మిత్రులతో ఆలయ దర్శనాలు చేసుకుంటారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు కొంత బాధిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో వివాదాలు తప్పవు. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ తప్ప ఫలితం కనిపించదు. ముఖ్యమైన పనులు కొన్ని వాయిదా వేస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఉద్యోగులకు ఆకస్మిక ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. చేపట్టిన పనులలో ఆటంకాలు ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఎంత కష్టపడ్డా ఫలితం ఉండదు.