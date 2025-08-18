సోమవారం నాడు ఈ రాశివారికి ఆదాయం పెరుగుతుంది.. అప్పులు తీరుతాయి!
ఈ రాశి ఫలాలు 18.08.2025 సోమవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ప్రముఖుల నుంచి కీలక సమాచారం సేకరిస్తారు. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో విజయం దక్కుతుంది. వ్యాపారాల విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగాల్లో అనుకున్న పనులు పూర్తి చేస్తారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం తప్పదు. ఆర్థిక విషయాలు నిరాశ పరుస్తాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో పరిస్థితులు అనుకూలించవు. ఇంటా బయట తెలివిగా వ్యవహరించడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఇతరులతో తొందరపడి మాట్లాడటం మంచిది కాదు. ఆదాయ వ్యయాలు సమానంగా ఉంటాయి. అనుకోని ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ విషయాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ వాతావరణ ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహారించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులలో స్వల్ప అవాంతరాలు కలుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు గందరగోళంగా ఉంటాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. అప్పులు తీరుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆప్తుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాల ప్రస్తావన వస్తుంది. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధిస్తారు.
తుల రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. మిత్రుల నుంచి అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దైవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కొన్ని వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగులకు ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. మొండి బకీలు వసూలవుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలలో సమస్యల నుంచి బయటపడతారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
సమాజంలో పలుకుబడి పెరుగుతుంది. బంధు మిత్రుల నుంచి విలువైన వస్తువులు బహుమతులుగా పొందుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చిన్ననాటి విషయాలు గుర్తుకు వస్తాయి. పనులు చకచకా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు మరింత అనుకూలిస్తాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
కీలక వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. భూ సంబంధిత వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా పడతాయి. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. ఆశించిన ఆదాయం ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు కూడా సమానంగా ఉంటాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఆస్తి వివాదాలు చికాకు పరుస్తాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు తప్పవు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. చేపట్టిన పనులలో శ్రమకు తగిన ఫలితం కనిపించదు. ఉద్యోగాలలో అదనపు పని భారం వల్ల విశ్రాంతి ఉండదు.
మీన రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఇతరులకు సహాయం చేస్తారు. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. చేపట్టిన పనులు సాఫీగా సాగుతాయి. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది.