Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు విలువైన వస్తువులు బహుమతులుగా పొందుతారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 17.01.2025 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఆప్తులతో సఖ్యతగా వ్యవహారిస్తారు. ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. వ్యాపారులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటు ఉండదు. దీర్ఘకాలిక రుణాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. సంతాన విద్యా ఉద్యోగం విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు లభించిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్న వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్థిరమైన నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ఆశించిన సహకారం అందుతుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో సొంత ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సంతానంతో అకారణంగా కలహాలు కలుగుతాయి. స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు వాయిదా పడతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సమస్యాత్మక వాతావరణం ఉంటుంది. రుణ ఒత్తిడి వల్ల శిరోభాధలు తప్పవు. దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
మిత్రులపై మీ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకుంటారు. అనుకున్న సమయానికి పనులు పూర్తి చేయలేరు. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి వివాదాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగులు అధికారుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుంది. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
అందరితో సఖ్యతగా వ్యవహరించి ఆకట్టుకుంటారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. సమాజంలో కీర్తిప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. డబ్బు పరంగా చేసే ప్రయత్నాలు అనుకూల ఫలితాలు ఇస్తాయి. బంధుమిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. దీర్ఘ కాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగ బాధ్యతలు సరిగ్గా నిర్వహించలేరు. చేపట్టిన పనులు మందగిస్తాయి. కొందరి ప్రవర్తన మానసికంగా బాధిస్తుంది. కుటుంబ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఆలోచనల్లో స్థిరత్వం ఉండదు. విలువైన వస్తువుల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారాలలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు అంతగా కలిసిరావు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు. బంధు మిత్రులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
అన్ని వైపుల నుంచి అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులలో ధైర్యంగా నిర్ణయాలను తీసుకుని లాభాలు అందుకుంటారు. నూతన వస్త్ర ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి అవరోధాలు తొలగుతాయి. సోదరుల నుంచి ఊహించని ధన సహాయం అందుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ప్రతికూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఇతరుల నుంచి ఊహించని విమర్శలు వస్తాయి. బంధు మిత్రులతో మాటపట్టింపులుంటాయి. అనవసర వస్తువులపై డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. బంధు మిత్రుల నుంచి విలువైన వస్తువులు బహుమతులు పొందుతారు. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ యోగం ఉంది. సంతానం విద్యా విషయాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు.
మీన రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా కొన్ని వ్యవహారాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ప్రయాణాలలో మార్గ అవరోధాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు.