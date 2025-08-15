Today Rasi Phalalu: శుక్రవారం నాడు ఓ రాశివారికి స్నేహితుల వల్ల సమస్యలు తప్పవు!
ఈ రాశి ఫలాలు 15.08.2025 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
పిల్లల అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వ్యాపార లావాదేవీలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులు కొంత నెమ్మదిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ పరుస్తుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలున్నాయి. ఉద్యోగాల్లో చికాకులు తప్పవు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
సోదరులతో స్వల్ప విభేదాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట ఒత్తిడులు పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు శ్రమతో పూర్తవుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. నిరుద్యోగుల కష్టం వృథాగా మిగులుతుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
వాహన యోగం ఉంది. సన్నిహితుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. వ్యాపారాలు వృద్ధి చెందుతాయి. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగాల్లో అనుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ విషయాల్లో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. చేపట్టిన పనుల్లో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు ముందుకు సాగక నిరాశ పెరుగుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు కొంత మందకొడిగా సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
వ్యాపార వ్యవహారాలు సజావుగా సాగుతాయి. వివాదాలకు సంబంధించి ఆప్తుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో శ్రమ ఫలిస్తుంది. అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగాలు దక్కుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఒక వ్యవహారంలో బంధువర్గంతో మాట పడాల్సి వస్తుంది. దైవచింతన పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాల్లో సమస్యలు చికాకు తెప్పిస్తాయి. దూర ప్రయాణాలు రద్దు చేసుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఉంటాయి. ఆస్తుల వివాదాల వల్ల మానసిక సమస్యలు తప్పవు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో వ్యయ ప్రయాసలు పెరుగుతాయి. మిత్రుల వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు వాయిదా పడతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
సన్నిహితుల నుంచి కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ ఫలిస్తుంది. ఉద్యోగాల్లో ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. డబ్బు వ్యవహారాల్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు చేస్తారు. దూరప్రాంత మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
కుటుంబ వాతావరణం చికాకుగా ఉంటుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలున్నాయి. సోదరులతో స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. మిత్రులతో స్వల్ప విభేదాలు కలుగుతాయి. పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపార, ఉద్యోగాల్లో ఊహించని సమస్యలు ఉంటాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. భూ వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలు మరింత విస్తరిస్తారు. సన్నిహితుల నుంచి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఉద్యోగాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సమస్యల నుంచి అందిన సమాచారం కొంత ఊరట కలిగిస్తుంది. దైవ చింతన పెరుగుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాల్లో ఆటుపోట్లు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.