ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారితో పెళ్లైతే మీ లైఫ్ మారిపోవడం పక్కా!

astrology Oct 10 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
ఏ మూలసంఖ్య అదృష్టాన్నిస్తుంది?

సంఖ్యాశాస్త్రంలో 1 నుంచి 9 వరకు మూలసంఖ్యలు ఉంటాయి. వీటిని పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టినవారి మూలసంఖ్య 3.

Image credits: Getty
మూలసంఖ్య 3

సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం మూలసంఖ్య 3 ఉన్న అమ్మాయిలు ప్రత్యేకంగా ఉంటారు. చాలా అదృష్టవంతులు కూడా. 

Image credits: Pixabay
భర్తకు అదృష్టం

మూలసంఖ్య 3 కలిగిన అమ్మాయిలు.. భర్తలకు అదృష్టాన్ని మోసుకువస్తారు. వీరివల్ల అత్తిల్లు సిరిసంపదలతో కళకళలాడుతుంది.

Image credits: Getty
వీరి స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే?

ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. వీరిని భార్యగా పొందిన అబ్బాయిలు చాలా అదృష్టవంతులు. 
 

Image credits: Getty
మంచి స్థానం సంపాదిస్తారు..

మూలసంఖ్య 3 కలిగిన అమ్మాయిలు తమ మంచి స్వభావంతో భర్త, అత్తమామల హృదయాల్లో మంచి స్థానం సంపాదిస్తారు.

Image credits: Pixabay
డబ్బుకు లోటుండదు

సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకున్న అబ్బాయిలకు జీవితంలో డబ్బుకు లోటుండదు. 

Image credits: Getty

