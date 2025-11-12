నేడు ఓ రాశివారు అవసరానికి చేతిలో డబ్బు లేక ఇబ్బంది పడతారు!
Today Rasi Phalalu:ఈ రాశి ఫలాలు 12.11.2025 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. సంతాన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. చేపట్టిన పనులలో ఆటంకాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధిగమించడానికి నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. మానసిక సమస్యలు బాధిస్తాయి. స్థిరాస్థి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తారు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం తప్పదు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఇతరుల వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోవడం మంచిదికాదు. సంఘంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. సోదరుల సహాయ సహకారాలతో కొన్ని వ్యవహారాలు పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. నూతన వస్తు, ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
అవసరానికి చేతిలో డబ్బు లేక ఇబ్బంది పడతారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కొందరి ప్రవర్తన మానసికంగా బాధిస్తుంది.కంటి సంబంధిత సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
మానసికంగా మరింత ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ అవసరానికి డబ్బు లభిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. పిల్లల పెళ్లి గురించి ఇంట్లో ప్రస్తావన వస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
మీ ఆలోచనలు ఇతరులకు నచ్చవు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. దైవ కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తారు. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు కలిసిరావు. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఇతరులకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. కుటుంబ పరిస్థితులు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. దూరప్రాంత బంధుమిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీర్చగలుగుతారు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఆర్జిస్తారు. బంధు, మిత్రుల సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. ఒక వ్యవహారానికి సంబంధించి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. నూతన వస్త్ర ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రయాణాలలో నూతన పరిచయాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. సమాజంలో పేరు కలిగిన వ్యక్తుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. కొన్ని విషయాలలో ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు సాగుతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలు అనుకూలిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. దైవానుగ్రహంతో కొన్ని పనులు పూర్తవుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత నిరుత్సాహపరుస్తుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఇతరుల వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోవడం మంచిదికాదు. సోదరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ప్రయాణాల్లో శ్రమ తప్పదు.
మీన రాశి ఫలాలు
సమాజంలో పేరు, ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. అప్పుల బాధ నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. జీవిత భాగస్వామితో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. ఇతరులకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి.