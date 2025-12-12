Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. శత్రు సమస్యలు దూరం!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 12.12.2025 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు ఫలించవు. కొత్త వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు పెట్టే విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిదికాదు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. ఆర్థికంగా నిరాశ తప్పదు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. తల్లితరపు బంధువులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగులకు శ్రమ తప్పదు. ఇంటి వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. మిత్రులతో శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. బంధువుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో పురోగతి ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉంటాయి. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా స్వల్ప ఇబ్బందులు తప్పవు. బంధుమిత్రుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారాలలో ఆశించిన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికీ అవసరానికి డబ్బు సహాయం లభిస్తుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతల వల్ల తగిన విశ్రాంతి లభించదు. నూతన ప్రయత్నాలు ఫలించవు. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు. వ్యాపారాలు గతం కంటే మెరుగవుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు. సంతానానికి నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు అనుకూలంగా సాగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించటానికి అవరోధాలు తొలగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి కీలక విషయాలు సేకరిస్తారు. ఉద్యోగులు శాలరీ విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. దూరపు బంధువుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
భూ వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. మిత్రుల నుంచి రుణ ఒత్తిడులు పెరుగుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి. ప్రయాణాలు వీలైనంత వరకు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. పాత మిత్రులను కలుసుకుంటారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. విలువైన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన పరిచయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. సన్నిహితుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
నూతన వాహనయోగం ఉంది. సోదరులతో ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంటా బయటా ప్రోత్సాహకార వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. శత్రు సమస్యలు నుంచి తెలివిగా బయటపడతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలిస్తుంది.