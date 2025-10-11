Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు అనుకున్న టైంకి డబ్బు అందక ఇబ్బంది పడతారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 11.10.2025 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్యం విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారాల్లో కుటుంబ పెద్దల సలహాలు తీసుకుని ముందుకు సాగడం మంచిది. ఉద్యోగులకు పనిభారం పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మందగిస్తుంది. ఇంటా బయటా కొన్ని సమస్యలు చికాకు తెప్పిస్తాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. పాత అప్పులు తీర్చగలగుతారు. వ్యాపార విస్తరణకు పెట్టుబడులు అందుతాయి. దూరపు బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. మిత్రులతో చిన్నపాటి మాటపట్టింపులు కలుగుతాయి. అనుకున్న పనులు ముందుకు సాగక నిరాశ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాల్లో శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభించదు. ఇంటా బయటా సమస్యలు తప్పవు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో హోదా పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. సన్నిహితుల నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు పనిఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. బంధు మిత్రుల సహాయ సహకారాలతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక వాతావరణం ఆశించిన విధంగా ఉంటుంది. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో అవరోధాలు తప్పవు. ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత జాగ్రత్త వహించాలి. ఉద్యోగ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. బంధు మిత్రులతో ఊహించని వివాదాలు వస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించవు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆలోచనల్లో నిలకడ లోపిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం చేసుకుంటారు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు అధికారుల అనుగ్రహంతో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలను ఆచరణలో పెడతారు. శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది. చేపట్టిన వ్యవహారాలు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
మకర రాశి ఫలాలు
వ్యాపార, ఉద్యోగాలు కొంత నిదానంగా సాగుతాయి. బంధు వర్గంతో విభేదాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న టైంకి డబ్బు చేతికి అందక ఇబ్బంది పడతారు. దైవ చింతన పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. దూర ప్రయాణాలలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు కలిసిరావు. వృత్తి, ఉద్యోగాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తప్పవు. మిత్రులతో స్వల్ప వివాదాలు ఉంటాయి. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు కలిసిరావు. ఖర్చుల విషయంలో ఆలోచించి వ్యవహరించడం మంచిది. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు చేస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. సమాజంలో పేరు కలిగిన వ్యక్తుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు వేగంగా పూర్తి చేస్తారు. పాతమిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.