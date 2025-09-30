Parenting Tips: పిల్లలకు ఇంటి పనులు ఎందుకు నేర్పించాలి?
ఈ కాలం పేరెంట్స్... తమ పిల్లలకు ఇంట్లో ఒక్క చిన్న పని కూడా చెప్పడం లేదు. చాలా గారాభంగా పెంచుతున్నారు. కానీ... పిల్లలకు ఇంటి పనులు నేర్పించినప్పుడే వారు జీవితంలో విజయం సాధిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిపుణుల ప్రకారం... పిల్లలకు అసలు ఎలాంటి పనులు నేర్పించాలి? దాని వల్ల వారికి కలిగే లాభం ఏంటి అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
ఇతరులపై ఆధారపడుతున్న పిల్లలు.....
ఇటీవల కాలంలో పిల్లలు ఇంట్లో ఒక్క పని కూడా చేయడం లేదు. కనీసం తమ చేతితో అన్నం కూడా తినడం లేదు. పేరెంట్సే తినిపిస్తున్నారు. పిల్లలను కనీసం ఒక పని చేయమని కూడా చెప్పరు. పిల్లలు కూర్చుున్న దగ్గరకు టీ, స్నాక్స్ తెచ్చి ఇవ్వడం లాంటివి చేస్తున్నారు. చాలా మంది పిల్లలు కనీసం తిన్న ప్లేటు కూడా కడగరు, ఇక దుస్తులు ఉతకడం, గదిని శుభ్రం చేయడం లాంటి పనులు అయితే.. అసలే రావడం లేదు. దీనికి కారణం.. పేరెంట్స్ చేస్తున్న అతిగారాభమే. కానీ... ఇది సరైన పెంపకం కాదు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల పిల్లలు ఏదీ సరిగా నేర్చుకోవడం లేదు.. తీరా.. ఇలాంటి పనులు చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది.
కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం పిల్లల జీవితం ఎలా ఉండేది?
కానీ కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం, ఇలా ఉండేది కాదు. ప్రతి బిడ్డకు ఇంట్లో చాలా పని ఉండేది. వారు పాఠశాలకు వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పటికీ, వారు పాఠశాలకు వెళ్ళే ముందు వారి రోజువారీ పనులను పూర్తి చేయాల్సి వచ్చింది. ఇంట్లో ఆవులు, గేదెలు ఉండేవి. పాలు పితకడం, వాటికి మేత తీసుకురావడం, పొరుగు ఇళ్లకు , గ్రామాలకు పాలు అందించడం, గిన్నెలు కడగడం, బట్టలు ఉతకడం, నేల తుడవడం మొదలైనవి. ఇంట్లో చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నందున, అందరూ తలా ఒక పని చేసి పాఠశాలకు వెళ్లేవారు. పాఠశాల నుండి బయలుదేరిన తర్వాత కూడా, తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ఇప్పుడు చేస్తున్నట్లుగా ట్యూషన్ తరగతులకు పంపరు. బదులుగా, వారు వారిని ఇతర ఇంటి పనులలో చేర్చేవారు. ఆ పనులు పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే, పిల్లలు చదవడానికి , వ్రాయడానికి కూర్చోవలసి వచ్చింది.
అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయి..?
ఈ కాలం పేరెంట్స్?.. తమ పిల్లలకు చదువుకోవడానికే సమయం ఉండటం లేదని.. ఇక పనులు చేయడానికి ఎక్కడ టైమ్ ఉంటుంది అని వెనకేసుకొస్తూ ఉంటారు. దీనికి తోడు ఈ కాలం నేటి విద్యావ్యవస్థ కూడా అలానే ఉంది. కానీ మీకు ఇది తెలుసా? ఇంటి పనుల్లో పాల్గొనే పిల్లలు జీవితంలో మరింత విజయవంతమౌతారు. తాజాగా ఓ అధ్యయనంలో ఇది నిరూపితమైంది. ఇంటి చుట్టూ ఉన్న కార్యకలాపాలు, ఇంటి పనుల్లో సహాయం చేసే పిల్లలు... ఏ పరిస్థితికైనా అనుగుణంగా మరింత సమర్థవంతులుగా ఎదుగుతారని పిల్లల అభివృద్ధిని అధ్యయనం చేసే మస్తత్వవేత్తలు కనుగొన్నారు.
పిల్లలు అన్ని బాధ్యతలను స్వీకరించినప్పుడు, అది గిన్నెలు కడగడం, చెత్త తీయడం లేదా డైనింగ్ టేబుల్ ఏర్పాటు చేయడం వంటివి అయినా, సమయ నిర్వహణ , కృషి మొత్తం కుటుంబానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని వారు నేర్చుకుంటారు. ఈ పనులు ఇతరుల పట్ల సానుభూతి , సహకారాన్ని పెంచుతాయి. జీవితం వారి అవసరాల గురించి మాత్రమే కాదు, ఇతరులకు తోడ్పడటం కూడా సహాయపడుతుంది.
బాల్యంలో ఇంటి పనిలో సహాయం చేసే పిల్లలు జీవితంలో తరువాతి కాలంలో అధిక స్థాయిలో వృత్తిపరమైన , వ్యక్తిగత విజయాన్ని పొందే అవకాశం ఉందని కొన్ని అధ్యయనాలు చూపించాయి. అందువల్ల, తల్లిదండ్రులు ఇంటి పని ఒక భారం అని భావించే బదులు తమ పిల్లలను ప్రపంచానికి సిద్ధం చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.