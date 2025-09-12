Capricorn Horoscope: మకర రాశివారు ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధిస్తారు..!
Capricorn Horoscopeఫమకర రాశివారి శుక్రవారం రాశిఫలాలు ఇవి. ఈ రోజు మకర రాశివారికి అంతా మంచే జరుగుతుంది. ఇంట్లోనూ, బయట రెండు చోట్లా వీరి మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆకస్మికంగా ధనప్రాప్తి కలిగే అవకాశం కూడా ఉంది.
మకర రాశి ఫలితాలు..
ఇంట బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో మీ నిర్ణయాలకు తగిన ప్రశంసలు అందుకుంటారు. గృహమున శుభకార్యములు నిర్వహిస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందువినోద కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారమునకు పెట్టుబడులు అందుతాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితి
మకరరాశి వారికి ఈ కాలంలో ఆర్థికపరంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలగడం వల్ల సంతోషం కలుగుతుంది. అనుకోని వనరుల నుండి వచ్చిన ఆదాయం మీ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలకు తోడ్పడుతుంది. వ్యాపారాలకు కావలసిన పెట్టుబడులు సమయానికి అందడం వల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. గృహంలో శుభకార్యాల కారణంగా కొంత వ్యయం పెరిగినా, అది ఆనందాన్నే ఇస్తుంది. ఆస్తి సంబంధిత వ్యవహారాలు కూడా లాభదాయకంగా సాగుతాయి. సుదీర్ఘకాలిక రుణభారం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరగడం వలన కొత్త ఆర్థిక అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ఉద్యోగ–వ్యాపారం
ఉద్యోగ రంగంలో మకరరాశి వారు ఈ కాలంలో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. మీ నిర్ణయాలకు ఉన్నతాధికారుల నుండి ప్రశంసలు అందుతాయి. సహచరుల మద్దతు కూడా లభించడం వలన మీరు చేపట్టిన పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. పదోన్నతి లేదా వేతనవృద్ధి వంటి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారరంగంలో కొత్త పెట్టుబడులు అందడం వల్ల విస్తరణ పనులు చేపట్టవచ్చు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో మళ్లీ కలవడం వలన వ్యాపార సంబంధాలు, కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఆరోగ్యం
ఆరోగ్యపరంగా మకరరాశి వారికి ఈ కాలం సాధారణంగా అనుకూలంగానే ఉంటుంది. అయితే శ్రమ ఎక్కువ కావడం వల్ల అలసట, నిద్రలేమి సమస్యలు రావచ్చు. శారీరక శ్రమకు విశ్రాంతి సమయాన్ని కల్పించుకోవాలి. చిన్నతప్పిదాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే భవిష్యత్తులో సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. క్రమమైన ఆహారపట్టిక, వ్యాయామం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం మీ మానసిక ప్రశాంతతకు దోహదపడుతుంది. విందు వినోద కార్యక్రమాలు తాత్కాలిక ఆనందాన్ని ఇస్తాయి కానీ అతిగా మెలిగితే శరీరానికి భారమవుతుంది. అందువల్ల సమతుల్య జీవనశైలిని పాటించడం శ్రేయస్కరం.