Kuja Dosha: జాతకంలో కుజ దోషం ఉంటే.. పెళ్లి జరగదా? పెళ్లి అయినా విడిపోతారా?
Kuja Dosha: పెళ్లికి ముందు దాదాపు అందరూ జాతకాలు సరిచూసుకుంటూ ఉంటారు. అబ్బాయి, అమ్మాయి జాతకాలు కలిశాయా? లేదా? ఏమైనా దోషాలు ఉన్నాయా అని చూసుకుంటూ ఉంటారు. జాతకంలో కుజ దోషం ఉన్నవారికి పెళ్లి కాదని.. ఒకవేళ పెళ్లి జరిగినా సంతోషంగా ఉండరు అని నమ్ముతుంటారు.
Kuja Dosha
ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ పెళ్లి చేసుకోవాలనే అనుకుంటారు. అయితే.. పెళ్లికి ముందు దాదాపు అందరూ జాతకాలు సరిచూసుకుంటూ ఉంటారు. అబ్బాయి, అమ్మాయి జాతకాలు కలిశాయా? లేదా? ఏమైనా దోషాలు ఉన్నాయా అని చూసుకుంటూ ఉంటారు. చాలా మందికి జాతకంలో కుజ దోషం ఉంటుంది. అలా ఉన్నవారికి పెళ్లి కాదని.. ఒకవేళ పెళ్లి జరిగినా సంతోషంగా ఉండరు అని నమ్ముతుంటారు. అది నిజమేనా? దీని గురించి నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం...
కుజ దోషం అంటే ఏమిటి..?
కుజుడు జాతకంలో 2, 4, 7, 8, 12వ ఇంట్లో ఉంటే దానిని కుజ దోషం అంటారు. ఈ దోషం ఉన్నవారు అనుకూల జాతకం ఉన్నవారిని మాత్రమే వివాహం చేసుకోవాలని జోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. అయితే.. దీనికి కొన్ని ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి.
కుజుడు ప్రభావం:
కుజుడు రక్తం, కోపం, ధైర్యం , శక్తితో సంబంధం కలిగి ఉంటాడు. ఈ గ్రహం ద్వారా బలంగా ప్రభావితమైన వ్యక్తులు భావోద్వేగానికి గురవుతారు లేదా బలమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. వారి స్వభావం వారి వైవాహిక జీవితంపై చాలా ప్రభావాలను చూపుతుంది. కోపం పెరుగుతుంది. భాగస్వామితో తరచూ గొడవలు పడే అవకాశం ఉంది. దాంపత్య జీవితంలో అసమతుల్యత కూడా ఉంటుంది. అందుకే కుజ దోషం ఉంది అంటే.. పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆలోచిస్తారు.
వివాహ జీవితంలో సమస్యలు:
కుజ దోషం ఉన్న వ్యక్తులు తమ భాగస్వామి పట్ల ఉంటే ఎక్కువ ప్రేమతో అయినా ఉంటారు. లేదంటే.. ఎప్పుడూ గొడవలు పడుతూ అయినా ఉండొచ్చు. పెళ్లి జీవితంపై ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండదు. చిన్న విషయాలకే విసుగు చెందుతారు. ఎక్కువ సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. చివరకు విడాకులు దారితీసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కుజ దోషానికి నివారణలు:
ఈ దోషానికి ఉత్తమ పరిష్కారం జాతక సరిపోలిక. వివాహం చేసుకునే పురుషుడి జాతకంలో కుజుడు 7వ లేదా 8వ ఇంట్లో ఉంటే, స్త్రీ జాతకంలో కూడా అదే స్థానం ఉండాలి. కుజుడు 2వ, 4వ లేదా 12వ ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ దీనిని పాటించాలి.