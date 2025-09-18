ఈ 4 నెలల్లో పుట్టినవారికి ఇతరుల గురించి అన్ని విషయాలు ముందుగానే తెలిసిపోతాయి!
Birth Month: జ్యోతిష్యం ప్రకారం కొన్ని నెలల్లో పుట్టినవారు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటారు. ఎదుటి వ్యక్తి మనసును ఈజీగా అర్థం చేసుకోగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. మరి అంత సులువుగా ఇతరుల మనసును చదవగల శక్తి ఏ నెలల్లో పుట్టినవారికి ఉంటుందో చూద్దామా..
Birth Month Astrology:
జ్యోతిష్యం ప్రకారం పుట్టిన నెల ఆధారంగా వారి వ్యక్తిత్వం, లక్షణాలు, ప్రత్యేక సామర్థ్యాలను అంచనా వేయవచ్చు. కొన్ని నెలల్లో పుట్టినవారు ఇతరుల ఆలోచనలు, భావాలను లోతుగా అర్థం చేసుకునే అసాధారణ సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు. మరి ఏ నెలల్లో పుట్టినవారికి మనసు చదివే శక్తి ఉంటుందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఫిబ్రవరి
ఫిబ్రవరిలో పుట్టినవారు చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటారు. అంతర్ దృష్టి కలిగి ఉంటారు. ఇతరుల భావాలను సులభంగా అర్థం చేసుకుంటారు. వీరికి బాడీ లాంగ్వేజ్, ముఖ కవళికలు, మాటల ధోరణిని గమనించే సహజ సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఎదుటివారి ముఖం చూసి వారి మనసులో ఏముందో కచ్చితంగా చెప్పేస్తారు. ఇతరుల అంతరంగంతో సులభంగా కనెక్ట్ అవుతారు.
మే
మే నెలలో పుట్టినవారు ఇతరుల మనసును అర్థం చేసుకోవడంలో నిపుణులని జ్యోతిష్యం చెబుతోంది. వీరు ఓపికగా, ప్రశాంతంగా ఇతరులు చెప్పేది వింటారు. వారి మాటల్లోని అంతరార్థాలను గ్రహించడంలో వీరు దిట్ట. మే నెలలో పుట్టినవారి అంతర్ దృష్టి ఇతరుల రహస్యాలను సులభంగా గ్రహించేలా చేస్తాయి.
ఆగస్టు
ఆగస్టులో పుట్టినవారు నాయకత్వ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ. ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో వీరు ముందుంటారు. అలాగే ఇతరుల మనసును వీరు సులభంగా చదివేస్తారు. వారి ప్రవర్తనలోని మార్పులను త్వరగా పసిగడతారు.
నవంబర్
నవంబర్లో పుట్టినవారు మనసు చదివే నైపుణ్యంలో చాలా ప్రత్యేకమైనవారు. వీరికి లోతైన అంతర్ దృష్టి, ఆలోచనా శక్తి ఉంటాయి. ఇతరుల మనసులో దాగిన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను వీరు ఈజీగా గుర్తించగలరు. ఎదుటివారితో మాట్లాడి వారి మనసులోని విషయాలను సులభంగా తెలుసుకుంటారు. వారి ఆలోచనలను నిజాయితీగా అర్థం చేసుకుంటారు.
గమనిక
ఈ సమాచారం పాఠకుల ఆసక్తిమేరకు పలువురు పండితుల సలహాలు, సూచనల ఆధారంగా అందించింది మాత్రమే.