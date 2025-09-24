Zodiac Signs: ఈ 3 రాశుల వారిని ఎవరూ ఓడించలేరు.. సింహంలా తిరగబడతారు
Zodiac Signs: జ్యోతిష్యం ప్రకారం.. మూడు రాశుల వారు అంత సులువుగా ఓటమిని అంగీకరించరు. విజయం సాధించే వారకు కష్టపడుతూనే ఉంటారు. ఈ రాశుల వారు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
సులభంగా ఓడించలేని 3 రాశులు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ప్రతి రాశికి కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు, బలహీనత, బలాలు ఖచ్చితంగగా ఉంటాయి. కొంతమంది వారి తెలివి, మనోబలం, దృఢ వైఖరతో ప్రతి సవాళునూ ఎదుర్కొంటారు. వీళ్లు అంత సులువుగా ఓడిపోరు. వారు ఏ రాశుల వారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
మేష రాశి
మేష రాశి వారిని కుజుడు పాలిస్తాడు. కుజుడు పరాక్రమం, ధైర్యం, మనోబలం, శక్తికి అధిపతి. అందుకే మేషరాశివారు మానసికంగా ఎంతో బలమైన వారు. వీరి పరిస్థితి ఎలాంటిదైనా ఎదురు నిలబడి గెలవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. గెలిచి తీరాలన్న పట్టుదల వీరికి ఉంటుంది. వీరికి ధైర్యం, పట్టుదల ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీరు ఎలాంటి సమస్యనైనా ఎదుర్కొనే మనోబలం వీరికి సహజంగానే ఉంటుంది. వీరు తమ శత్రువులకు ఎదురుతిరిగి ఓడిపోయేలా చేస్తారు.
వీరు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా తమ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. వీరు తమ నిర్ణయాన్ని ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తారు. నిర్ణయాలను వెనక్కి తీసుకునే ప్రసక్తే ఉండదు. వీరి ప్రణాళికల్ని శత్రువులు తెలుసుకునే ప్రసక్తే ఉండదు. వీరు ఓటమిని అంగీకరించి గెలిచే వరకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. ఇదే మేషరాశి వారిని ఎవరూ ఓడించకుండా చేస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారిని సూర్యుడు పాలిస్తాడు. వీరికి పుట్టుకతోనే నాయకత్వ లక్షణాలుంటాయి. అలాగే వీళ్లు చాలా ధైర్యవంతులు. వీరిపైనే అందరి దృష్టి ఉండేలా చూసుకుంటారు. వీరికి ఉన్న ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం ఇతరులను సులువుగా ఆకర్షిస్తుంది. వీరు తమ లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఎంతైనా ప్రయత్నిస్తారు. వీరి దృఢ వైఖరి శత్రువులను ఎదిరించి ఓడిపోయేలా చేస్తుంది.
సింహరాశి వారు ఓడిపోయినా.. దాన్ని అంగీకరించి తిరిగి పుంజుకుంటారు. విజయం సాధించేవరకు వెనక్కి తిరిగి చూడరు. వీరి ఉదార స్వభావం ఇతరులను ఆకర్షిస్తుంది. సింహ రాశివారితో పోటీ పడేవారు చివరి వరకు పోరాడి ఓడిపోకతప్పదు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి బృహస్పతి అధిపతి. అందుకే ఈ రాశివారికి జ్ఞానం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరు ఎలాంటి పరిస్థితినైనా చాకచక్యంగా ఎదుర్కొంటారు. విజయం సాధించే వరకు నిద్రపోరు. వీరు ప్రతి సమస్యను సవాళుగా భావించి ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు. వీరికున్న దృఢ సంకల్పం ప్రతిఒక్కరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. విభిన్న సంస్కృతులు, జనాల మనస్తత్వాలు, పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునే వ్యక్తిత్వం వీరిది. వీరికి అవగాహన ఎక్కువ. కాబట్టి ప్రత్యర్థుల వ్యూహాలను అర్థం చేసుకుని ముందుకు సాగుతారు.
ధనుస్సు రాశి వారు స్వేచ్ఛా మనస్తత్వం ఉన్నవారు. వీరి ఎప్పుడూ తాము నిర్ణయించుకున్న బాటలోనే ముందుకు సాగుతారు. అందుకే వీరు అంత ఈజీగా శత్రువులు పన్నిన వలలో చిక్కుకోరు. ధనుస్సు రాశి వారికి జ్ఞానం, హాస్యం ఎక్కువ. అందుకే వీరికి ప్రతి ఒక్కరూ ఆకర్షితులు అవుతారు.
(గమనిక: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న సమాచారం జ్యోతిష్య అభిప్రాయాలు, మత గ్రంథాలు, పంచాంగం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఏషియానెట్ తెలుగు దీన్ని ధృవీకరించలేదు. సమాచారాన్ని అందించడం మాత్రమే మా ఉద్దేశం. దీని కచ్చితత్వం, విశ్వసనీయత, ఫలితాలకు ఏషియానెట్ తెలుగు ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు)