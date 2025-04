Astrology: మృగశిర నక్షత్రంలో గురు సంచారం.. ఈ ఐదు రాశుల వారికి అదృష్టం

Read Full Gallery

Astrology: ఏప్రిల్ 10న మృగశిర నక్షత్రంలోకి గురుగ్రహ సంచారం జరగనుంది. దేవగురు బృహస్పతి నక్షత్రంలో మార్పు కారణంగా సింహరాశితో సహా 5 రాశులవారికి అదృష్టం కలగనుంది. మృగశిర నక్షత్రంలో బృహస్పతి సంచారం ఏ రాశుల వారు అదృష్టంతో పాటు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.



Astrology : Guru transits in Mrigasira Nakshatra.. These five zodiac signs will bring luck and wealth, progress

Guru Transit 2025 - zodiac signs: గురుగ్రహం మృగశిర నక్షత్రంలోకి సంచారము చేస్తున్నప్పుడు, బృహస్పతి వృషభరాశి నుండి మిథునరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బృహస్పతి శుభ ప్రభావం కారణంగా, ఐదు రాశుల వారికి అదృష్టం కలుగుతుంది. ఆ వివరాలు గమనిస్తే.. సింహ రాశి ఫలాలు బృహస్పతి నక్షత్రంలో మార్పు సింహ రాశి వారిపై శుభ ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుంది. సింహ రాశి వారికి ఆర్థికంగా ప్రయోజనం కలుగుతుంది. వారి ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, వ్యాపారంలో పెద్ద లాభాలు ఉండే ఛాన్సుంది. అలాగే, సమీప భవిష్యత్తులో భారీ లాభాలు కలుగుతాయి. వీరు పూజలు చేయడంతో ప్రయోజనాలను పెంచుతుంది. అలాగే, ఉద్యోగుల కృషికి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఈ రాశివారికి మంచి రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. మీ కృషికి పూర్తి ఫలితాలు లభిస్తాయి. సింహ రాశి వ్యక్తులు భాగస్వామ్యంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా భారీ ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

Guru transits in Mrigasira Nakshatra.. These five zodiac signs will bring luck and wealth, progress

తులా రాశి తుల రాశి వారికి, మృగశిర నక్షత్రంలోకి బృహస్పతి ప్రవేశించడం సానుకూలంగా ఉంటుంది. తుల రాశి వారికి ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. పెద్ద విజయాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న విద్యార్థులకు శుభవార్త అందవచ్చు. తుల రాశి వారికి జీతం పెరుగుదల ఉండే అవకాశముంది. ఉన్నత విద్యా రంగంలో ముందుకు సాగడానికి మీకు అవకాశం లభించవచ్చు. మీరు విదేశాలకు వెళ్ళే అవకాశం పొందవచ్చు. నిర్వహణ రంగంలో పనిచేసే వ్యక్తులు విజయం సాధిస్తారు. చేసే పనిలో సానుకూల ప్రభావం ఉంటుంది.

Guru transits in Mrigasira Nakshatra.. These five zodiac signs will bring luck and wealth

వృశ్చిక రాశి గురు రాశిలో మార్పు వృశ్చిక రాశి వారిపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. మంచి రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. వృశ్చిక రాశి వారికి వ్యాపారంలో లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ధన ప్రవాహం పెరగడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఇదే రాశివారి భాగస్వామ్యంతో వ్యాపారం చేయడం వల్ల మరింత లాభం కలుగుతుంది. వివాహ ప్రతిపాదనలు రావచ్చు.

Guru transits in Mrigasira Nakshatra.. These five zodiac signs will bring luck and wealth, progress

ధనుస్సు రాశి ధనుస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు బృహస్పతి సంచారంతో మంచి ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. జీవితంలో ప్రగతి ప్రారంభం అవుతుంది. కార్యాలయంలో వాతావరణం స్థానికులకు అనుకూలంగా మారే అవకాశముంటుంది. ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఖర్చులు పెరగవచ్చు కానీ ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. మీ కుటుంబం నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఇంట్లో మతపరమైన కార్యక్రమాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Guru transits in Mrigasira Nakshatra.. These five zodiac signs will bring wealth

కుంభ రాశి కుంభ రాశి వారికి, బృహస్పతి నక్షత్రరాశిలో మార్పు మంచి ప్రయోజనాలు కలిగిస్తుంది. స్థానికులకు మంచి రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. స్థానికులు తమ మునుపటి ప్రయత్నాల శుభ ఫలితాలను చూడవచ్చు. మీ కృషికి ఫలితం లభించిన తర్వాత మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కుంభ రాశి వారి పాత కోరికలు నెరవేరవచ్చు. మీరు తల్లిదండ్రులు కావడంలో శుభవార్త వింటారు. వ్యాపార సంబంధిత విషయాల కోసం మీరు విదేశాలకు వెళ్లాల్సి రావచ్చు. విద్యారంగంలో విజయం సాధించడం వల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. గమనిక: ఇది భారతీయ జ్యోతిష్య నిపుణులు అందించిన సమాచారం. ఇవి నిజంగా జరుగుతాయనీ, ఖచ్చితమైన విషయాలుగా మేము చెప్పడం లేదు, కేవలం సమాచారం అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఆయా రంగాల వారి సలహాలు-సూచనలు తీసుకోగలరు.

Latest Videos