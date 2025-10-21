Annual yearly prediction 2026: కొత్త సంవత్సరంలో ఈ రాశుల వారికి ఎలా ఉండనుందో తెలుసా?
Annual yearly prediction 2026: 2026 మరో రెండు నెలల్లో రాబోతోంది. మరి, ఈ నూతన సంవత్సరంలో తుల, వృశ్చిక, ధనస్సు, మకర, కుంభ , మీన రాశుల వారికి ఎలా ఉండబోతోందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
తుల రాశి....
తుల రాశివారికి నూతన సంవత్సరం చాలా బాగా కలిసి రానుంది. ఈ సమయంలో మీ పనిలోని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఈ సమయంలో మీ జీవిత భాగస్వామి ప్రవర్తన మిమ్మల్ని కాస్త ఇబ్బంది పెట్టొచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా, ముఖ్యమైన వ్యక్తులతో మీ సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి....
ఈ దీపావళి నుంచి వచ్చే దీపావళి వరకు వృశ్చిక రాశి వారికి మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు మీ కెరీర్ ను చాలా ప్రభావితం చేస్తాయి. వ్యాపార ప్రణాళికలు విజయవంతమౌతాయి. మీ వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు రావచ్చు. మీ పిల్లల విషయంలో మానసిక సంతృప్తి లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. మీ తల్లి ఆరోగ్యం కాస్త క్షీణించవచ్చు. పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆదాయంతో పాటు ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి.
ధనస్సు రాశి...
ఈ దీపావళి నుండి తదుపరి దీపావళి వరకు సంవత్సరం ధనుస్సు రాశి వారికి వ్యాపార పరంగా మంచిది. ఈ సంవత్సరం, మీరు మీ వ్యాపారంలో మంచి లాభాలను చూడవచ్చు. దీనితో పాటు, మీకు కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు తెరుచుకుంటాయి. మీరు ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా ఎదుర్కోవచ్చు. ఈ సమయంలో, ఉద్యోగులు ఉద్యోగాలు మారవచ్చు. వైవాహిక జీవితం సామరస్యంగా ఉంటుంది.
మకరం
ఈ దీపావళి నుండి తదుపరి సంవత్సరం వరకు, మకర రాశి వారు సహోద్యోగులతో ఉద్రిక్త సంబంధాలను కలిగి ఉంటారు. అంతేకాకుండా, ఈ సమయంలో మీరు వ్యాపారంలో కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. అయితే, మీరు మీ పిల్లల నుండి ఆనందాన్ని పొందుతారు. మీ జీవిత భాగస్వామి మీకు అనవసరమైన ఒత్తిడిని కలిగించవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు మీ నోరు, దంతాలు , ఎముకలలో నొప్పిని అనుభవించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో హెచ్చుతగ్గులు మీ ఆదాయంపై స్వల్ప ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. అయితే, మీ పొదుపులు మీకు ఎటువంటి సమస్యలను కలిగించవు.
కుంభ రాశి
గ్రహాల మార్పుల కారణంగా, కుంభ రాశి వ్యక్తులు ఈ దీపావళి నుండి తదుపరి దీపావళి వరకు ఆస్తి సంబంధిత లావాదేవీలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా, మీరు పెట్టుబడి విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒత్తిడితో కూడిన సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. మీ జీవిత భాగస్వామితో సంబంధంలో కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి. మీరు మీ తల్లిదండ్రుల నుండి పూర్తి మద్దతు పొందవచ్చు. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. గతంలో పెట్టిన పాత పెట్టుబడులు మీకు లాభాలను ఇవ్వవచ్చు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా రాబోయే సంవత్సరం సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటే, ఇది మంచి సమయం కాదు. అంతేకాకుండా, ఉద్యోగంలో ఉన్న వ్యక్తులు వారి ప్రమోషన్లో అడ్డంకులను ఎదుర్కోవచ్చు. మీ జీవిత భాగస్వామి ఆనందం , గందరగోళం రెండింటినీ తెస్తుంది. రక్తపోటు ఉన్నవారు ఈ సమయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. చిన్న పాటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు.