నేడే మాఘ అమావాస్య... ఏ రాశులపై ప్రభావం..?

హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం... నేడు అమావాస్య. నేటి అమావాస్యను మాఘ అమావాస్య అని పిలుస్తారు. సాధారణంగా ఈ అమావాస్యల్లో... ప్రతి ఒక్కరూ తమ పెద్దలను స్మరించుకుంటారు. అంతేకాకుండా చాలా మంది నేడు.. మౌన వ్రతాన్ని పాటిస్తూ ఉంటారు. అలా చేయడం వల్ల... మంచి జరుగుతుందని కూడా నమ్ముతుంటారు. శనివారం రోజున ఈ అమావాస్య రావడంతో... దీనిని శని అమావాస్య అని కూడా అంటారు.



ఈ మాఘ అమావాస్య.. ఏ రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుందో ఓసారి చూద్దాం...

ఈరోజు, జనవరి 21, 2023, మౌని అమావాస్య శనివారమైనందున అలాగే శని కుంభరాశిలో ఉన్నందున ప్రత్యేక రోజు. ఈ అరుదైన కలయిక ఏ రాశుల వారి అదృష్టాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుందో తెలుసుకుందాం:

మేషం : ఈరోజు మీరు మంచి మానసిక స్థితితో ఉంటారు. మీ జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. పరీక్ష లేదా పోటీలో విజయం సాధించడానికి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాలకు ఇది మంచి రోజు. ఈ రోజు మీరు ఎలాంటి వ్యసనాన్ని అయినా వదిలించుకోవచ్చు. కాబట్టి మీరు ఆ సిగరెట్ లేదా మరేదైనా వ్యసనాన్ని వదులుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే.. ఇది సరైన రోజు.

సింహం : ఈరోజు మీరు ఉత్సాహంగా ఉంటారు. కుటుంబం నుండి చాలా మద్దతు ఉంటుంది. కార్యాలయంలో కూడా, సానుకూల స్పందనలు ఉంటాయి. మీ పనితీరు కూడా మెరుగుపడుతుంది. వివాహితులకు ఇది మంచి రోజు. రొమాంటిక్ రిలేషన్ షిప్ లో ఉన్న వారు కూడా బాగానే ఉంటారు.

కన్య: ఈ రోజు మీకు చాలా మంచి రోజు అవుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనికి ప్రశంసలు అందుతాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు ఆధ్యాత్మిక యాత్రను ప్రారంభించవచ్చు. దానిని పూర్తిగా ఆనందిస్తారు. మొత్తంమీద, పని పట్ల మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది.

ధనుస్సు: ఈరోజు మీరు మీ ఉత్తమ పనితీరును కనబరుస్తారు. మీ కెరీర్‌లో పురోగతికి బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రజలు మీ మాట వింటారు. మిమ్మల్ని అంగీకరిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు బలపడతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆకస్మికంగా డబ్బు సంపాదించే అవకాశం రావచ్చు.

మౌని అమావాస్య 2023: ఈ 5 పనులు చేయకండి మాఘ లేదా మౌని అమావాస్య నాడు తెల్లవారుజామున నిద్రలేచి తలస్నానం చేసి దానం చేయాలి, అలాగే సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి. స్నానానికి ముందు మాట్లాడకూడదు. ఈ రోజు ఆలస్యంగా నిద్రించడం అశుభం. మాంసం, మద్యం సేవించవద్దు

మాఘ లేదా మౌని అమావాస్య నాడు మాంసం ఆహారాన్ని తినకూడదు. మాంసాహారం, మద్యం సేవించడం అశుభకరమైనదిగా పరిగణిస్తారు, కాబట్టి అలా చేయడం మానుకోండి.



