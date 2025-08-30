Zodiac signs: ఒకే రాశిలో బుధ- కేతు కలయిక...18ఏళ్ల తర్వాత ఈ రాశులకు కష్టాలు మొదలు..!
ఈ గ్రహం.. ఆగస్టు 30వ తేదీన సింహ రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. కాగా..ఇప్పటికే ఈ రాశిలో కేతువు ఉన్నాడు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఈ రాశిలో దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత జరగనుంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Ketu
జోతిష్యశాస్త్రంలో బుధ గ్రహానికి చాలా ముఖ్యమైన స్థానం ఉంది. బుధ గ్రహం ప్రతి 23 రోజులకు ఒకసారి తన రాశిని మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. బుధ గ్రహం మంచి స్థానంలో ఉంటే తెలివితేటలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెబుతుంటారు. ఈ గ్రహం.. ఆగస్టు 30వ తేదీన సింహ రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. కాగా..ఇప్పటికే ఈ రాశిలో కేతువు ఉన్నాడు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఈ రాశిలో దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత జరగనుంది. ఈ కలయికను అశుభంగా పరిగణిస్తారు. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశులపై ప్రతి కూల ప్రభావాలను చూపించనున్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ చూడని కష్టాలను ఈ రాశులవారు చూడనున్నారు. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా....
1.మేష రాశి...
బుధుడు, కేతుల కలయిక మేష రాశివారికి అనుకోని కష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే, ఈ రాశివారు ఈ సమయంలో కాస్త ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ సమయంలో చెడు వార్తలు వినే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కుటుంబంలో సమస్యలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కెరీర్, వ్యాపారం విషయంలోనూ సమస్యలు ఎదురౌతాయి. ఈ సమయంలో ఉద్యోగ, వ్యాపారాలకు సంబంధించి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవడమే మంచిది. లేకపోతే.. తర్వాత బాధపడాల్సి ఉంటుంది. మేష రాశివారు తమ ఆరోగ్యంపై కూడా దృష్టి పెట్టాలి.
2.కర్కాటక రాశి...
బుధ-కేతువుల కలయిక కర్కాటక రాశివారి కి ఊహించని సమస్యలు తెచ్చి పెట్టే అవకాశం ఉంది. అందుకే.. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారు ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్య సమస్యలకు ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంది. పిల్లల విషయంలో మీరు అవమానాలు ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.కోర్టు సంబంధిత కేసులు ఏమైనా ఉంటే.. ఓడిపోయే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, బుధుడు-కేతువు అశుభ ప్రభావం కారణంగా, భార్యాభర్తల మధ్య పెద్ద గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ఈ కాలంలో, కర్కాటక రాశి కింద జన్మించిన వ్యక్తులు తాము ఇచ్చిన డబ్బును తిరిగి పొందడంలో చాలా సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.
3.తుల రాశి..
తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు బుధుడు, కేతువు అశుభ ప్రభావం వల్ల ఆర్థిక నష్టాలను చవిచూసే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో వారి కెరీర్కు సంబంధించి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. ఈ కాలంలో తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఉద్యోగాలు కోల్పోవచ్చు. కాబట్టి అదనపు జాగ్రత్త వహించండి. అలాగే, ఈ కాలంలో, తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు తమ ఉన్నతాధికారుల మాటల కారణంగా కోపంగా ఉండవచ్చు. అలాగే, ఈ కాలంలో ఏదైనా ప్రమాదం సంభవించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, అదనపు జాగ్రత్త తీసుకోవడం అవసరం. బుధుడు - కేతువు కలయిక సమయంలో తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ కాలంలో ఎటువంటి తొందరపాటు పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే మంచిది. అలాగే, పాత ఆరోగ్య సమస్యలు మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది.
4.కుంభ రాశి..
సింహరాశిలో కేతువు- బుధుడు కలయిక కారణంగా, కుంభరాశిలోని వ్యక్తులు ఈ కాలంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీకు వ్యతిరేకంగా ఏదైనా కుట్ర జరిగే అవకాశం ఉంది. రాజకీయాలకు సంబంధించిన కుంభరాశి వ్యక్తులు ఈ కాలంలో ఏదో ఒక రకమైన మోసానికి పాల్పడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, మీరు ఇష్టపడకపోయినా కొంత పని చేయాల్సి రావచ్చు. ఈ సమయంలో, కుంభ రాశి వారు తమ లక్ష్యాలను చేరుకోకపోవచ్చు. కాబట్టి, మీరు కార్యాలయంలో అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. బుధుడు కేతువు అశుభ ప్రభావం కారణంగా, కుంభ రాశి వారికి దాంపత్య జీవితంలోనూ సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.