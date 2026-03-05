Ketu Blessings: కేతు మాయాజాలం.. ఈ రాశులకు మహర్దశ, వీరి అదృష్టాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు..!
Ketu Blessings: జోతిష్యశాస్త్రంలో కేతువును మాయా గ్రహం అని పిలుస్తారు. అయితే.. ఈ గ్రహ సంచారం.. ఆరు రాశులకు శుభ ఫలితాలను ఇవ్వనుంది. ఈ రాశుల అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
1.మేష రాశి...
మేష రాశికి అంగారకుడు అధిపతి. కేతువుకు అంగారకుడితో మంచి అనుబంధం ఉంది . అందుకే.. కేతువు మేష రాశివారు చాలా ధైర్యంగా ఉండటానికి హెల్ప్ అవుతుంది. దీనితో పాటు.. కేతు అనుగ్రహం కారణంగా.. ఈ రాశుల వారు అనేక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడానికి, విజయావకాశాలు పెరగడానికి కారణమౌతుంది. శత్రువులపై విజయం సాధించే అవకాశాలు బాగా పెరుగుతాయి.
2.వృశ్చిక రాశి...
వృశ్చిక రాశిపై కేతు ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ శుభ ఫలితాలనే అందిస్తుంది. ఈ కేతువు కారణంగా.. వృశ్చిక రాశివారి తెలివితేటలు పెరుగుతాయి. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు మాట్లాడకుండానే భవిష్యత్తు అంచనా వేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. అందువల్ల, వృశ్చిక రాశి వారు పరిశోధన , క్షుద్ర శాస్త్రాలలో విజయం సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
3.ధనుస్సు రాశి..
ఛాయ గ్రహం కేతువు ధనుస్సు రాశిలో ఉన్నత స్థానంలో కదులుతూ ఉంటాడు. కేతువు ఆశీస్సులు ధనుస్సు రాశి వారు మరింత జ్ఞానాన్ని పొందేలా చేస్తాయి.ధనుస్సు రాశి వారికి గౌరవం , కీర్తి గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఊహించని వైపు నుంచి లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. పాత పెట్టుబడుల నుండి భారీ ఆర్థిక లాభం పొందే యోగం ఉండే అవకాశం ఉందని కూడా చెబుతారు.
4.మకర రాశి..
మకర రాశి శని గ్రహం. అందువల్ల కేతు ఆశీర్వాదం కారణంగా, ఈ కాలంలో మకర రాశివారు మరింత బలంగా మారతారు. రాశిలోకి కేతు సంచారం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఈ రాశివారికి అదృష్టం పెరుగుతుంది. శుభ వార్తలు కూడా వింటారు.
అదేవిధంగా, మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు తమ పనిలో చాలా నైపుణ్యం పొందుతారు. దీని కారణంగా, కార్యాలయంలో మకర రాశిలో జన్మించిన వారిని ఎవరూ ఓడించలేరు. దీనితో పాటు, కేతు గ్రహం దయ కారణంగా, మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి అకస్మాత్తుగా పెద్ద ప్రమోషన్ లభించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
5.కుంభ రాశి..
కుంభ రాశి కి కూడా శని గ్రహం అధిపతి. ఈ రాశిలో కేతు సంచారం మొదలుపెట్టినప్పుడు కుంభ రాశివారి ఆదాయం పెరుగుతుంది. కేతువు అనుగ్రహం కారణంగా.. ఈ రాశివారు ఇతరులకంటే భిన్నంగా ఆలోచిస్తారు.
కుంభ రాశి వారు టెక్నాలజీ, స్టాక్ మార్కెట్ మొదలైన రంగాలలో విజయం సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. దీనితో పాటు, కుంభ రాశి వారు సమాజంలో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సాధించి మంచి పేరు సంపాదించే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.