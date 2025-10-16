Zodiac signs: 100 ఏళ్ల తర్వాత 5 రాజయోగాలు.. ఈ మూడు రాశుల అదృష్టాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు..!
Zodiac signs: 100 ఏళ్ల తర్వాత దీపావళి నాడు బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడనుంది. ఈ రాజయోగం సహాయ చాలా శక్తివంతమైన యోగాలు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి. దీని వల్ల మూడు రాశుల వారికి శ్రేయస్సు, ఆర్థిక లాభాలు కలగనున్నాయి.
Zodiac signs
హిందూ మతంలో దీపావళి పండగకు చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ పండగ చీకటి పై వెలుగు, అబద్ధం పై సత్యం, అజ్ఞానంపై జ్ఞానం సాధించిన విజయాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ ఏడాది దీపావళి అక్టోబర్ 20వ తేదీన జరుపుకోనున్నారు. ఈ పండగ రోజు ప్రత్యేక యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. దాదాపు 100 ఏళ్ల తర్వాత 5 రాజ యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం, హంస రాజయోగం, బుధాదిత్య రాజయోగం, కుబేర యోగం, లక్ష్ీ యోగం ఏర్పడనున్నాయి. వీటి కారణంగా మూడు రాశులకు అదృష్టం కలగనుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా...
మీన రాశి...
దీపావళి రోజున ఏర్పడే బలమైన రాజయోగాలు మీన రాశివారికి చాలా అదృష్టాన్ని తీసుకురానుంది. వారి జీవితాల్లో ఆనందం పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయగలుగుతారు. చదువుకునే వారికి కూడా ఈ సమయం చాలా బాగా కలిసి వస్తుంది. పరీక్షల్లో విజయం సాధించగలరు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో కూడా విజయాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
కుంభ రాశి...
దీపావళి వస్తూ వస్తూ.. కుంభ రాశివారి జీవితాల్లో వెలుగులు తీసుకురానుంది. ఈ కాలంలో చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయగలరు. శని గ్రహం ఈ రాశివారికి సంపద పెరగడానికి కారణం అవుతుంది. ఆర్థికంగా మంచి స్థితికి వెళ్లగలరు. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కెరీర్ లో మంచి స్థితికి వెళతారు. ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. పోటీ పరీక్షల్లో విద్యార్థులు విజయం సాధించగలరు. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. పనిలో గౌరవం, ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది.
మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. ఈ సమయం పెట్టుబడులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి లేదా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పెట్టుబడులు పెడితే, మంచి రాబడిని అందిస్తుంది. మీ కోరికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది. డబ్బు కూడా ఎక్కువగా ఆదా చేస్తారు.
మిథున రాశి..
దీపావళి పండగ వేళ మిథున రాశి చాలా మేలు జరగనుంది. మీ జీవితంలో వివిధ రంగాల్లో సానుకూల మార్పులు చూస్తారు. ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. పనిలో గణనీయమైన విజయాన్ని అనుభవిస్తారు. కొత్త ఉద్యోగం లేదా అవకాశం చూస్తున్న వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం, వృత్తిలో కొత్త ఆర్డర్లు, ప్రాజెక్టులు లేదా పెట్టుబడి అవకాశాలను పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలోపేతం చేయగలరు. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు.