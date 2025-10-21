Annual Horoscope 2026: కొత్త సంవత్సరంలో ఈ రాశులకు బీభత్సంగా రాసిపెట్టి ఉంది..!
Annual Horoscope 2026: మరో రెండు నెలల్లో మనమంతా కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. మరి, 2026లో మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
మేష రాశి..
నూతన సంవత్సరంలో మేష రాశివారికి అద్భుతంగా ఉండనుంది. కెరీర్ పరంగా చాలా శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ అందుకునే అవకాశం ఉంది. దీని కారణంగా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. మధ్యలో కొన్ని సమస్యలు వచ్చినా.. మళ్లీ పుంజుకుంటారు. సంవత్సరం మధ్యలో కాస్త ఆస్తి నష్టం సంభవిస్తుంది. తర్వాత దాని నుంచి కోలుకుంటారు. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసేవారికి 2026 బాగా కలిసొస్తుంది.
వృషభ రాశి...
కొత్త సంవత్సరంలో వృషభ రాశివారికి చాలా ప్రయోజనాలే కలగనున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా వ్యాపారాల్లో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు పొందుతారు. సినిమా పరిశ్రమతో సంబంధం ఉన్నవారికి చాలా బాగుంటుంది. కుటుంబ సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులు పెట్టే విషయంలో కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఇక ఆరోగ్యం కూడా సాధారణంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి...
2026లో మిథున రాశివారి ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. రియల్ ఎస్టేట్, ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో కాస్త ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ ఏడాది మొదట్లో గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వస్తాయి. అయితే.. ఎవరికైనా డబ్బులు ఇచ్చే విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. 2026 ఏడాది ముగిసే నాటికి మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. అయితే, అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండాలి. కెరీర్ లో పురోగతి సాధించడానికి ఎక్కువ కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారస్థులకు మాత్రం బాగా కలిసొస్తుంది.
కర్కాటక రాశి...
వచ్చే సంవత్సరం కర్కాటక రాశివారి కెరీర్ విషయంలో మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. దీనితో పాటు మీరు ఆస్తి, వాహనాల నుంచి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. మీ ఆత్మవిశ్వాసం కూడా బలపడుతుంది. కుటుంబంలో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా సాగుతుంది. ఏడాది చివర్లో మీరు ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి..
రాబోయే సంవత్సరం సింహ రాశివారికి మిశ్రమంగా ఉంటుంది. వీరు ఇతరులతో విభేదాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎవరితో ఎంత వరకు అవసరమో, అంత వరకు మాత్రమే మాట్లాడాలి. లేకపోతే చాలా సమస్యల్లో చిక్కుకుంటారు. వీటికి తోడు కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా రావచ్చు. అయితే... ఎందులో అయినా పెట్టుబడులు పెడితే... లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
కన్య రాశి...
రాబోయే సంవత్సరం కన్య రాశి వారికి చాలా బాగుంటుంది. ఈ దీపావళి నుండి వచ్చే దీపావళి వరకు.. మీ పేరు, ప్రతిష్ఠ పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా, ఈ సమయంలో మీరు చేసుకునే కొత్త ఒప్పందాలు మీకు ప్రయోజనం చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభిస్తే, అది మొదట్లో మీకు ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది, కానీ క్రమంగా మీ వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. మీరు ఉన్నత స్థానాన్ని కూడా పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం, మీ వైవాహిక జీవితంలో సామరస్యాన్ని కాపాడుకోవడం మంచిది.