YS Sharmila: కోలుకుంటోన్న వైఎస్ షర్మిల.. ఇంతకీ ఆమెకు ఏం జరిగిందంటే.?
YS Sharmila: ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (ఏపీసీసీ) అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ఆరోగ్యంపై గత కొన్ని రోజులుగా వస్తున్న ఊహాగానాలకు ఆమె స్వయంగా తెరదించారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఫొటోను ఎక్స్లో షేర్ చేసిన ఆమె కీలక ప్రకటన చేశారు.
పొత్తికడుపు సమస్యతో శస్త్రచికిత్స..
ఇటీవల పొత్తికడుపుకు సంబంధించిన ఆరోగ్య సమస్య కారణంగా వైద్యులు శస్త్రచికిత్స నిర్వహించినట్లు వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు. వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స విజయవంతంగా పూర్తైందని, ప్రస్తుతం కోలుకునే దశలో ఉన్నానని చెప్పారు. ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉండటంతో ఈ విషయాన్ని ప్రజలతో పంచుకోవాలని భావించి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
ప్రార్థనలు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు
తన అనారోగ్య సమయంలో ఫోన్లు, సందేశాలు, సోషల్ మీడియా పోస్టుల ద్వారా పరామర్శించిన ప్రతి ఒక్కరికీ షర్మిల ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించిన అభిమానులు, కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, శ్రేయోభిలాషుల ప్రేమ, సపోర్ట్ తనకు ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇచ్చాయని పేర్కొన్నారు. వారి ఆశీస్సులు తనకు మానసిక బలాన్ని అందించాయని ఆమె తన పోస్టులో వెల్లడించారు.
I’m happy to share that I’m recovering well from the necessary abdominal surgery I recently had.
A big thank you to all my well-wishers for your kind thoughts and support. pic.twitter.com/WZgk6FmSRs
— YS Sharmila (@realyssharmila) July 26, 2026
కొన్ని రోజులుగా ప్రజల్లో కనిపించకపోవడానికి ఇదే కారణం
ఏపీసీసీ అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చురుకుగా వ్యవహరిస్తున్న షర్మిల, ప్రభుత్వంపై విమర్శలు, ప్రజా సమస్యలపై స్పందిస్తూ నిరంతరం వార్తల్లో నిలిచారు. అయితే ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైన పలు అంశాలపై ప్రత్యక్షంగా కనిపించకపోవడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ సాగింది. ఇప్పుడు ఆమె చేసిన ప్రకటనతో శస్త్రచికిత్స కారణంగానే విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నట్లు స్పష్టమైంది. ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నప్పటికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా మాత్రం తన అభిప్రాయాలను వెల్లడిస్తూ కార్యకలాపాలను కొనసాగించారు.
షర్మిల త్వరగా కోలుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు, పవన్, లోకేశ్ ఆకాంక్ష
వైఎస్ షర్మిల త్వరగా పూర్తిగా కోలుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆకాంక్షించారు. ఆరోగ్యంతో తిరిగి ప్రజా సేవలో చురుకుగా పాల్గొనాలని ఆయన సందేశం ఇచ్చారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ సోషల్ మీడియాలో స్పందించారు. మంత్రి నారా లోకేశ్ సైతం షర్మిల సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి ప్రజా జీవితంలోకి రావాలని ట్వీట్ చేశారు.
ఎలాంటి అపోహలు అవసరం లేదు
శస్త్రచికిత్స అనంతరం వైద్యుల సూచనల మేరకు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న షర్మిల, త్వరలోనే పూర్తి ఆరోగ్యంతో ప్రజల మధ్యకు వస్తాననే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. తన ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి అపోహలు అవసరం లేదని స్పష్టం చేసిన ఆమె, తనకు అండగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ మరోసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉండటంతో త్వరలోనే రాజకీయ కార్యక్రమాల్లో మళ్లీ చురుకుగా పాల్గొనే అవకాశం ఉందని కాంగ్రెస్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.