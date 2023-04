చర్చికి వచ్చిన మైనర్ బాలికను లోబరుచుకుని గర్భవతిని చేసి.. పుట్టిన బిడ్డను మాయం చేసి.. ఓ పాస్టర్ ఘాతుకం..

చర్చిలో సభ్యురాలైన 17యేళ్ల బాలికను లోబరుచుకున్నాడు ఆ చర్చి పాస్టర్. ఆమెను గర్భవతిని చేశాడు. నెలలను నిండి మగబిడ్డను ప్రసవించగానే బిడ్డను మాయం చేశాడు.

అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో దారుణమైన ఘటన వెలుగు చూసింది. ప్రభువుకు ప్రతినిధిగా ఉండి.. ప్రార్థనలతో స్వస్థత చేకూరుస్తాడని నమ్మితే దారుణానికి తెగించాడు ఓ పాస్టర్. అంబాజీపేట మండలం పుల్లేటికుర్రులో ఓ బాలికపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. ఆ పాస్టర్ పేరు బెజవాడ హోసన్నా. అత్యాచారానికి పాల్పడడమే కాకుండా ఆ బాలికను గర్భవతిని చేశాడు.

ఆ తర్వాత పుట్టిన బిడ్డను మాయం కూడా చేశాడు. ఈ ఘటన వెలుగులోకి రావడంతో ఆ ప్రాంతంలో ఇది సంచలనంగా మారింది. పుల్లేటికుర్రు శివారు చీకురుమిల్లివారిపేటలో పాస్టర్ బెజవాడ హోసన్న ఓ చర్చిని నిర్వహిస్తున్నాడు. ఈ చర్చిలో 17 ఏళ్ల బాలిక సభ్యురాలిగా ఉంది. ఆ బాలికకు తల్లి లేదు. అది అదనుగా తీసుకొని.. బాలికను లోబరుచుకున్నాడు పాస్టర్. ఆమెను గర్భవతిని చేశాడు.

మార్చి 5వ తేదీన ఆ బాలిక మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అయితే ఈ విషయం బయటికి పొక్కితే తన సంగతి బయటపడుతుందని భయపడిన పాస్టర్.. పుట్టిన వెంటనే బిడ్డను మాయం చేశాడు. బాలిక బంధువులకు ఈ విషయం తెలిసింది. బాలిక ప్రసవించి నెల రోజులు గడిచినా బిడ్డ ఆచూకీ లేకపోవడంతో వారు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాస్టర్ బిడ్డను అమ్మేసి ఉంటాడని కొందరు అనుమానించగా.. చంపేసి ఉంటాడని మరికొందరు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.