- Home
- Andhra Pradesh
- IMD Rain Alert : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో అల్లకల్లోలం.. కేవలం 24 గంటల్లో 281 మి.మీ వర్షబీభత్సం..!
IMD Rain Alert : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో అల్లకల్లోలం.. కేవలం 24 గంటల్లో 281 మి.మీ వర్షబీభత్సం..!
Rain Alert : బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కొనసాగుతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మూడు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు తప్పవట...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జోరువానలు
Weather Updates : తెలుగు రాష్ట్రాలను వర్షాలు వదిలిపెట్టడంలేదు. వానకాలం ముగిశాక కూడా వరుస తుపానులు ఏర్పడుతున్నాయి... ఇటీవల మొంథా తుపాను సృష్టించిన బీభత్సాన్ని మర్చిపోకముందే తాజాగా దిత్వా తుపాను ఏర్పడింది. ఇక బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనాలు, వాయుగుండాలు సర్వసాధారణం అయిపోయాయి. వీటి ప్రభావంతో జోరువానలు కురుస్తున్నాయి... వీటికి చలిగాలులు కూడా తోడయి తెలుగు ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి.
ఏపీలో భారీ వర్షాలు
తెలంగాణలో పెద్దగా వర్షాలు లేవు.. కానీ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దిత్వా తుపాను బలహీనపడినా వర్షాలు తగ్గడంలేదు... ప్రస్తుతం తిరుపతి, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలతో పాటు మరికొన్నిచోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నైరుతి బంగాళాఖాతం, ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర తమిళనాడు-పుదుచ్చేరి తీరాల్లోని వాయుగుండం తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలహీనపడినట్లు రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. ఇది మరింత బలహీనపడే అవకాశాలున్నాయి... కానీ వర్షాలు మాత్రం కొనసాగుతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని APSDMA తెలిపింది. అలాగే కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది, రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. కాబట్టి తెలుగు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
అత్యధిక వర్షపాతం ఇక్కడే
గత నాలుగైదు రోజులుగా ఏపీలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నిన్న (మంగళవారం, 02 డిసెంబర్ 2025) ఉదయం నుంచి ఇవాళ (బుధవారం,03 డిసెంబర్ 2025) ఉదయం 8.30 గంటల వరకు జిల్లాలు, మండలాల వారీగా నమోదైన సగటు వర్షపాతం, టాప్-10 అత్యధిక వర్షపాతం వివరాలిలా ఉన్నాయి. అత్యధికంగా తిరుపతి జిల్లా వాకాడు మండలంలో 281.4 మిల్లిమీటర్ల వర్షం కురిసింది. ఇక ఇదే జిల్లాలోని చిట్టమూర్ 226.2 మి.మీ, కోటలో 189.3 మి.మీ, దొరవారిసత్రంలో 124.9, ఓజిలిలో 116.4 మి.మీ వర్షం కురిసింది. శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని వెంకటాచలంలో 247.5 మి.మీ, మనుబోలులో 145.3 మి.మీ, నెల్లూరు రూరల్ లొ112 మి.మీ వర్షపాతం నమోదయ్యింది.
ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
జిల్లాలవారిగా చూసుకుంటే తిరుపతిలో 60 మి.మీ, పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరులో 38.5 మి.మీ, కోనసీమలో 12.4 మి.మీ, ఈస్ట్ గోదావరిలో 4.9 మి.మీ, వెస్ట్ గోదావరిలో 8.3 మి.మీ, కాకినాడలో 5.9 మి.మీ, చిత్తూరులో 4.2 మి.మీ వర్షపాతం నమోదయ్యింది. మిగతాజిల్లాల్లో కూడా తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
తెలంగాణలో వర్షాలు?
తెలంగాణ విషయానికి వస్తే పెద్దగా వర్షాలు కురవడంలేదు. ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటోంది... రాత్రి పొగమంచుతో పాటు మబ్బులు కమ్మేసి చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటోంది. అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ముఖ్యంగా మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, నల్గొండ, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశాలున్నాయట. ఇక ఆదిలాబాద్, కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, జగిత్యాల, కరీంనగర్, జనగాం జిల్లాల్లో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తోంది. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో కూడా ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయి చలి ఎక్కువగా ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది.