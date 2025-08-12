- Home
Heavy Rains To Andhra Pradesh: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం బలపడుతోందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) పేర్కొంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐదు రోజులపాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పలు ప్రాంతాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం
బంగాళాఖాతంలో బుధవారం నాటికి కొత్త అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది. అలాగే, స్కైమెట్, ఇతర వాతావరణ సంస్థలు కూడా ఈ విషయాన్ని తెలిపాయి.
ఈ అల్పపీడనం త్వరలో వాయుగుండంగా మారి శనివారం నాటికి తీరం చేరుకునే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విస్తృతంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
massive convection started over south Bay of Bengal. This will help formation of LPS over Bay of Bengal in next 2-3 days. pic.twitter.com/tkNuMKJO5x
— 🔴All India Weather (@allindiaweather) August 11, 2025
ఆంధ్రప్రదేశ్ కు భారీ వర్ష సూచనలు
ఈ వారంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. బుధవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
మంగళవారం అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పు గోదావరి, కోనసీమ, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, పల్నాడు, గుంటూరు, ప్రకాశం, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిశాయి.
HEAVY TO VERY HEAVY RAINFALL ALERT for Central and North parts of our state during 13-18th August ⚠️⚠️:
Dear people of AP, As the BREAK MONSOON turns into a active monsoon, rains across #AndhraPradesh coast will turn heavier across Central AP districts and later on across North… pic.twitter.com/qHJejZkqou
— Andhra Pradesh Weatherman (@praneethweather) August 11, 2025
ఏపీలోని ఈ ప్రాంతాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ
భారీ వర్షాల క్రమంలో ఇప్పటికే భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) పల్నాడు, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, అనకాపల్లి, విజయనగరం జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది.
Daily Weather Inference 12.08.2025
Broad Area of Circulation in North Bay will Deepen into LPA in Next 12/24hrs as #SWM2025 is Reviving in West Coast and #AP #Telangana Central #India. Today Heavy Rains Expected in Eastern #Telangana AP. Moderate/Isolated Heavy Rains possible in… pic.twitter.com/jJrTXUcauh
— MasRainman (@MasRainman) August 12, 2025
ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో దంచికొడుతున్న వానలు
కర్నూలు జిల్లా అస్పరి మండలంలో తుమ్మలవాగు పొంగిపొర్లుతోంది. వలగొండ గ్రామంలోకి వరద నీరు చేరి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరులో మారుతి నగర్, హాజీ నగర్ పూర్తిగా నీట మునిగాయి. అత్మకూరు సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని పలు మండలాల్లో వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. వెలుగోడు దగ్గర మంచినీళ్లవాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
Hundri River flooding extensively near Aspari, Kurnool district for the first time this year.
Currently Hundri River discharging 5,500 Cusecs flood into Srisailam dam. Handri River joins Krishna River in Srisailam dam backwaters close to Kurnool city.
Forwarded video. pic.twitter.com/NIcHucYFIb
— Naveen Reddy (@navin_ankampali) August 12, 2025
అప్రమత్తమైన చంద్రబాబు సర్కారు
భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. తగిన చర్యలుతీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. మిడుతూరు మండలంలో చెరువుకట్టకు గండి పడటంతో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి.
కర్నూలు జిల్లాలో ఒక ఇల్లు కూలిపోయింది. విశాఖ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అధికారులు ప్రజలకు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. చెరువులు, వాగుల పరిసర ప్రాంతాల నుంచి దూరంగా ఉండాలని సూచించారు.
Heavy Rainfall Alert 🌧️
Telangana: Very heavy to extremely heavy rain likely in isolated areas from 13th to 16th August.
Coastal Andhra Pradesh, Yanam & Rayalaseema: Isolated heavy to very heavy rain expected on 13th & 14th August.
⚠️ Safety First:
• Postpone non-essential… pic.twitter.com/cQanKxxGje
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 12, 2025