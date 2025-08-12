భారీ వ‌ర్షాల క్ర‌మంలో ఇప్ప‌టికే భార‌త వాతావర‌ణ శాఖ (IMD) పల్నాడు, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, అనకాపల్లి, విజయనగరం జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలో మీట‌ర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది.

Daily Weather Inference 12.08.2025



Broad Area of Circulation in North Bay will Deepen into LPA in Next 12/24hrs as #SWM2025 is Reviving in West Coast and #AP #Telangana Central #India. Today Heavy Rains Expected in Eastern #Telangana AP. Moderate/Isolated Heavy Rains possible in… pic.twitter.com/jJrTXUcauh

