Cyclone Alert : ముంచుకొస్తున్న వాయుగుండం .. ఈ ప్రాంతాలకు పొంచివున్న కుండపోత వర్ష గండం
Cyclone Alert : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడి ఇప్పటికే వాయుగుండంగా మారింది. ఇది తీరంవైపు దూసుకువస్తోంది. దీని ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుండపోత వర్షాలు తప్పేలా లేవు.
ఏపీలో కుండపోత వర్షాలు
Cyclone Alert : వర్షాకాలం ముగింపుకు చేరుకుంది... అయినా తెలుగు రాష్ట్రాలను వర్షాలు విడిచిపెట్టడంలేదు. ఆలస్యంగా మొదలైన వర్షాలు ఆలస్యంగానే ముగిసేలా ఉన్నాయి. ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ రెండునెలలు తెలుగు రాష్ట్రాలను అతలాకుతలం చేసిన వర్షాలు అక్టోబర్ లో కూడా కొనసాగుతాయని వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరిస్తోంది. ఇప్పటికే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అనేక అల్పపీడనాలు, వాయుగుండాల ప్రభావంతో వర్షాలు దంచికొట్టగా మరో వాయుగుండం తీరంవైపు దూసుకొస్తున్నట్లు APSDMA (ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్ధ) హెచ్చరిస్తోంది. దీని ప్రభావంతో దసరా పండగ సమయంలో కూడా వర్షాలు తప్పడంలేదు.
బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడి ఇప్పటికే వాయుగుండంగా మారింది... ఇది ముందుకు సాగుతూ మరింత తీవ్రరూపం దాలుస్తోందని ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరిస్తోంది. ప్రస్తుతం వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కొనసాగుతోందని ... ఇది గంటకు 10 కి.మీ వేగంతో కదులుతోందని తెలిపింది. ఇలా ఈ వాయుగుండం ప్రస్తుతం ఏపీలోని విశాఖపట్నంకి 300 కిలోమీటర్లు, ఒడిషాలోని గోపాల్పూర్ 300 కి.మీ, పారాదీప్ కి 400 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని వెల్లడించింది. ఇవాళ (అక్టోబర్ 2, గురువారం) రాత్రి ఈ వాయుగుండం ఒడిశా-ఆంధ్రప్రదేశ్ (గోపాల్ పూర్-పారాదీప్) మధ్య తీరందాటే అవకాశాలున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
అల్లకల్లోలంగా మారిన బంగాళాఖాతం
వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వర్షాలు జోరందుకున్నాయి. ఇక బంగాళాఖాతం కూడా ఈ వాయుగుండం కారణంగా అల్లకల్లోలంగా మారింది... కాబట్టి మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లరాదని విపత్తు సంస్థ హెచ్చరించింది. ఇవాళ రాత్రి వాయుగుండం తీరందాటే సమయంలో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయి... కాబట్టి తీరప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్ధ సూచిస్తోంది.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో భారీ వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం, వాయుగుండం ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో భారీ వర్షాలు మొదలయ్యాయి. ఇప్పటికే అనేక ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇలా ఇవాళ (అక్టోబర్ 02, గురువారం) కూడా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం,అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్ధ ప్రకటించింది.
ఈ జిల్లాల్లో కూడా వర్షాలు
ఇక కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందట. కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో కూడా అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. మిగతా జిల్లాల్లో పలుచోట్ల చిరుజల్లులు కురుస్తాయట. ఈ వర్షాలకు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన పిడుగులు, ఈదురుగాలులు తోడయి ప్రమాదకంగా మారవచ్చు... కాబట్టి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని APSDMA ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ హెచ్చరించారు.
తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు
తెలంగాణలో ఇప్పటికే భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. బుధవారం మధ్యాహ్నం రాజధాని హైదరాబాద్ లో కుండపోత వర్షం కురిసింది.. కొన్ని జిల్లాల్లో కూడా వర్షాలు పడ్డాయి. ఈ వర్షాలు ఇవాళ (అక్టోబర్ 02) దసరా పండగ పూట కూడా కొనసాగుతాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, ములుగు, జగిత్యాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది. రెండ్రోజులపాటు తెలంగాణవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని IMD హెచ్చరిస్తోంది.