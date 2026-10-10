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- Heavy Rain Alert : బంగాళాఖాతంలో తుపాను లోడ్ అవుతోందా? ఈ ప్రాంతాల్లో అతిభారీ వర్షాలతో అల్లకల్లోలం తప్పదా?
Heavy Rain Alert : బంగాళాఖాతంలో తుపాను లోడ్ అవుతోందా? ఈ ప్రాంతాల్లో అతిభారీ వర్షాలతో అల్లకల్లోలం తప్పదా?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం వేసవి తరహా ఎండలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితి పూర్తిగా మారుతుందని… భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం సమాచారం
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం పొడి వాతావరణం కొనసాగుతోంది. అక్టోబర్ నెలలో వర్షాలు కురుస్తాయని ఎదురుచూస్తున్న ప్రజలకు ప్రస్తుతానికి ఎండల నుంచి ఉపశమనం లభించడం లేదు. పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 35 డిగ్రీలు దాటుతుండగా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో 40 డిగ్రీలకు చేరువయ్యే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో కాస్త ఊరటనిచ్చేలా బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి... ఇది వాయుగుండంగా మారి భారీ వర్షాలను కురిపిస్తాయని ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ప్రకటించింది. అంటే రానున్న రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం మారే అవకాశం ఉందన్నమాట.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం, వాయుగుండం.. తుపానుగా మారుతుందా?
ఉత్తర అండమాన్ సముద్రం పరిసరాల్లో అక్టోబర్ 11 లేదా 12 నాటికి ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయని ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో అక్టోబర్ 13 లేదా 14న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడుతుందని... ఇది ముందుకు కదులుతూ మరింత బలపడుతుందని తెలిపింది. ఇది పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాల వైపు వచ్చే అవకాశం ఉందని... మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల్లో మరింత బలపడి వాయుగుండంగా మారుతుందని వెల్లడించింది. అయితే ఇది తుపానుగా మారే అవకాశాలేమైనా ఉన్నాయా? అంటే కొందరు వాతావరణ నిపుణుల నుండి అవును అనే సమాధానం వస్తోంది.
అయితే తుపాను ఏర్పడినా, ఏర్పడకున్నా అల్పపీడనం, వాయుగుండాల ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వర్షాలకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడనున్నాయి.మరి ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ వర్షాలు కురుస్తాయి? అనేదానిపై రాబోయే రోజుల్లో స్పష్టత రానుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్కడక్కడా జల్లులు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతాల్లో పగటి వేడి కొనసాగుతున్నట్లు వాతావరణ రిపోర్ట్స్ సూచిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటోంది వాతావరణ శాఖ. ముఖ్యంగా ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ కోస్తాలో అక్కడక్కడా వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపుల సమయంలో గాలుల వేగం పెరగవచ్చు... కాబట్టి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తోంది.
తెలంగాణలో మండుటెండలు
తెలంగాణలో అక్టోబర్ రెండో వారంలో ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతోంది. పగటిపూట అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, ఉక్కపోత కారణంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అక్టోబర్ 9న అంటే నిన్న శుక్రవారం నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలను పరిశీలిస్తే... మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో అత్యధికంగా 38 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంది. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో 36.3 డిగ్రీలు, ఖమ్మంలో 36 డిగ్రీలు, భద్రాచలంలో 35.2 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30 డిగ్రీలకు పైనే నమోదవుతున్నాయి.
సాధారణంగా అక్టోబర్లో వర్షాలు, వాతావరణంలో చల్లదనం కోసం ఎదురుచూసే ప్రజలకు ఈ తరహా ఎండలు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం వేళల్లో బయటకు వెళ్లేవారు ఎండ తీవ్రత పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.
హైదరాబాద్లోనూ వేడి వాతావరణం
రాజధాని హైదరాబాద్లో కూడా ఎండల ప్రభావం కనిపిస్తోంది. హయత్నగర్లో 35.1 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. రాజేంద్రనగర్, బేగంపేట పరిసరాల్లోనూ ఉష్ణోగ్రతలు 34 డిగ్రీలకు చేరువగా ఉన్నాయి.
పగటిపూట ఎండ తీవ్రంగా ఉండటంతో పాటు గాలిలో తేమ అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉక్కపోత మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నగరంలో పనుల నిమిత్తం బయటకు వెళ్లేవారు మధ్యాహ్న సమయాల్లో వీలైనంత వరకు ఎండలో ఎక్కువసేపు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
మరో ఐదురోజులు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందా?
వాతావరణ నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం.. అక్టోబర్ 15 లేదా 16వ తేదీ వరకు తెలంగాణలో వేడి వాతావరణం కొనసాగే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగానే ఉండవచ్చు. అయితే జిల్లాలవారీగా ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పులు ఉండొచ్చు. ఇలా ఎండల తీవ్రత నేపథ్యంలో వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు, బయట పనిచేసే కార్మికులు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దాహం వేయకపోయినా తగినంత నీరు తాగడం, తేలికపాటి దుస్తులు ధరించడం, ఎండ ఎక్కువగా ఉండే సమయాల్లో శ్రమతో కూడిన పనులను తగ్గించడం మంచిది.
ఏపీ, తెలంగాణలో ఎప్పటి నుంచి వర్షాలు?
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడి, అది అనుకూల దిశలో కదిలి బలపడితే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కోస్తా ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో ఈ వ్యవస్థ ప్రభావం ఎలా ఉంటుందనేది దాని ప్రయాణ మార్గంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉత్తర కోస్తాలోనూ స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వర్షాలు కురవవచ్చు.
తెలంగాణ విషయానికి వస్తే అల్పపీడనం ప్రభావం నేరుగా రాష్ట్రంపై ఎంతవరకు ఉంటుందో ఇప్పుడే నిర్ధారించలేం. అయితే వాతావరణ వ్యవస్థ బలపడటం, దాని కదలికకు అనుగుణంగా తేమతో కూడిన గాలులు రాష్ట్రంలోకి రావడం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడితే వర్షాలకు అనుకూలత పెరగవచ్చు. తెలంగాణలో దక్షిణ, తూర్పు జిల్లాల్లో వర్షాలు పెరిగే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలు వినిపిస్తున్నప్పటికీ, ఏ జిల్లాలో ఎప్పుడు వర్షం కురుస్తుందనేది అధికారిక తాజా సూచనలతో నిర్ధారించుకోవాలి.
అక్టోబర్ రెండో వారంలో నైరుతి రుతుపవనాల ఉపసంహరణ, ఈశాన్య రుతుపవనాల ప్రారంభానికి సంబంధించిన మార్పులు కూడా దక్షిణ భారత వాతావరణంపై ప్రభావం చూపుతాయి. అయితే రుతుపవనాల మార్పు ఒక్కటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తారమైన వర్షాలకు హామీ కాదు. అల్పపీడనం తీవ్రత, దిశ, గాలుల పరిస్థితులు కూడా కీలకమే.
రైతులు, ప్రజలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
ప్రస్తుతం ఎండలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు తగినంత నీరు తాగుతూ, వీలైనంత వరకు తీవ్రమైన ఎండలో బయటకు వెళ్లడం తగ్గించాలి. వ్యవసాయ పనులు చేసేవారు మధ్యాహ్న వేళల్లో విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది. మరోవైపు వర్షాలు మొదలైన తర్వాత ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వాతావరణం ఏర్పడితే చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాల సమీపంలో ఆశ్రయం పొందకూడదు.
రైతులు కూడా రాబోయే వర్షాల అంచనాలను గమనిస్తూ పంట కోతలు, ధాన్యం ఆరబెట్టడం, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల నిల్వకు సంబంధించి తగిన ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. భారీ వర్షాలపై అధికారిక హెచ్చరికలు వెలువడితే వాటిని అనుసరించాలి.
మొత్తంగా చూస్తే.. అక్టోబర్ 15 లేదా 16 వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేడి వాతావరణం కొనసాగవచ్చన్న అంచనాల మధ్య, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న అల్పపీడనం వాతావరణాన్ని మార్చే అవకాశం ఉంది. అయితే వర్షాల విస్తృతి, తీవ్రత, వాయుగుండంగా మారే అవకాశాలపై స్పష్టత రావాలంటే రాబోయే రోజుల్లో వెలువడే వాతావరణ శాఖ తాజా బులెటిన్లు కీలకం కానున్నాయి.