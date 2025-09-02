- Home
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్ భారీ సాలరీ, అలవెన్సులతో కూడిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారి చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఏపీలో ఉద్యోగాాల భర్తీ
APPSC : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ యువతకు అద్భుత అవకాశం... వ్యవసాయ శాఖలో ఉన్నతస్ధాయి ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఏపిపిఎస్సి (Andhra Pradesh Public Service Commission) ద్వారా ఈ నియామక ప్రక్రియ చేపడుతున్నారు. ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్ వెలువడగా దరఖాస్తు ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతోంది. కాబట్టి అన్ని అర్హతలు గల అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
APPSC భర్తీచేసే ఉద్యోగాలివే... ఎన్ని ఖాళీలు?
ఏపీ అగ్రికల్చర్ సర్విసెస్ లో అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు - మొత్తం 10 ఖాళీలు (జోన్ 1 లో 8, జోన్ 3 లో 2 పోస్టులు)
ఏపిపిఎస్సి ఉద్యోగాలకు విద్యార్హతలు :
అగ్రికల్చర్ లో నాలుగేళ్ళ బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఉండాలి. రాష్ట్రం లేదా దేశంలో ఎక్కడైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపుపొందిన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ లేదా విద్యాసంస్థ నుండి ఈ డిగ్రీ పూర్తిచేసివుండాలి.
APPSC ఉద్యోగాలకు వయోపరిమితి
అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించే అభ్యర్థుల కనీస వయసు 18 నుండి గరిష్టంగా 42 ఏళ్లు ఉండాలి (01/07/2025 నాటికి). రిజర్వేషన్లు కలిగిన అభ్యర్థులకు సడలింపు ఉంటుంది.
ఎస్సి, ఎస్టి, బిసి, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5, వికలాంగులకు 10 ఏళ్లు సడలింపు ఉంటుంది. ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్, ఎన్సిసి, స్టేట్ సెన్సస్ డిపార్ట్ మెంట్ లో తాత్కాలికంగా పనిచేసే అభ్యర్థులకు కూడా వయోపరిమితి సడలింపు ఉంటుంది.
ఏపిపిఎస్సి ఉద్యోగాల దరఖాస్తు ప్రక్రియ
అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగానికి అన్ని అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఏపిపిఎస్సి అధికారిక వెబ్ సైట్ https://psc.ap.gov.in/ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కేవలం ఆన్లైన్ లోనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి... ఇతర ఏ పద్దతుల్లోనూ దరఖాస్తులు స్వీకరించబడవని నోటిఫికేషన్ లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.
దరఖాస్తు స్వీకరణ ప్రారంభం : 19 ఆగస్ట్ 2025
దరఖాస్తు చేసుకోడానికి చివరితేదీ : 08 సెప్టెంబర్ 2025, 11PM వరకు
అభ్యర్థులు ఏపిపిఎస్సి వెబ్ సైట్ లో ఇదివరకే వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ (OTPR) చేసుకునివుంటే దీని ద్వారా ఈజీగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మొదటిసారి ఏపిపిఎస్సి ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునేవారు ముందుగా ఈ ఓటిపిఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు :
అభ్యర్థులు రూ.250 అప్లికేషన్ ఫీజు, 120 ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కేవలం ఆన్లైన్ పేమెంట్ అంటే నెట్ బ్యాంకింగ్, క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డుల ద్వారా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఎస్సి, ఎస్టి, బిసి, పిడబ్ల్యూడి అభ్యర్థులు కేవలం ఎగ్జామ్ ఫీజు 120 రూపాయలు మాత్రమే చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వైట్ రేషన్ కార్డు కలిగిన ఫ్యామిలీకి చెందినవారు, ప్రభుత్వంచే గుర్తింపుపొందిన నిరుద్యోగులు, వికలాంగులు, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ కు దరఖాస్తు ఫీజు మినహాయింపు ఉంటుంది.
ఏపిపిఎస్సి ఉద్యోగాలకు ఎంపిక ప్రక్రియ
రాత పరీక్ష, కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియెన్సీ టెస్ట్ (CPT) ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. ముందుగా రాత పరీక్ష 450 మార్కులు ఉంటుంది.
ఇందులో పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్ ఆండ్ మెంటల్ ఎబిలిటిపై 150 మార్కులతో 150 నిమిషాల పరీక్ష ఉంటుంది.
పేపర్ 2 లో అగ్రికల్చర్ సబ్జెక్టుపై 150 ప్రశ్నలు 300 మార్కులతో 150 నిమిషాల పరీక్ష ఉంటుంది.
ఇలా రెండు పేపర్లు కలిపి 450 మార్కులతో అబ్జెక్టివ్ టైప్ పరీక్ష ఉంటుంది. తప్పుడు ప్రశ్నలకు నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది.
APPSC కంప్యూటర్ ప్రొఫెషన్సీ టెస్ట్
రాత పరీక్షలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు కంప్యూటర్ ప్రొఫెషన్సీ టెస్ట్ ద్వారా కంప్యూటర్ వినియోగం, సంబంధిత సాప్ట్ వేర్స్ పై అవగాహన గురించి తెలుసుకుంటారు. మొత్తం 100 మార్కులతో 60 నిమిషాల పరీక్ష ఉంటుంది, ఎస్సి, ఎస్టి, వికలాంగులకు 30, బిసిలకు 35, ఓసిలకు 40 మార్కులు వస్తే క్వాలిఫై అయినట్లే.
ఏపిపిఎస్సి అగ్రికల్చర్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైతే సాలరీ ఎంతో తెలుసాా?
అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు రూ.54,060 నుండి రూ.1,40,540 వరకు సాలరీ లభిస్తుంది. ఇతర అలవెన్సులు కూడా లభిస్తాయి. మంచి సాలరీతో పాటు ఉన్నతోద్యోగం కలిగివుండటంవల్ల సమాజంలో మంచి హోదా, గౌరవం కూడా దక్కుతుంది.