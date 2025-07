డానిష్ ఆస్పాల్ట్ ఫైబర్ టెక్నాలజీ ప్రయోజనాలను తెలుసుకున్న తర్వాత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దీన్ని పరిశీలించాలని చూస్తోంది. అందుకే పైలట్ ప్రాజెక్టుగా కర్నూల్ జిల్లా బనగానపల్లె నియోజకవర్గంలో ఓ రోడ్డును ఈ టెక్నాలజీతో వేస్తున్నారు. స్వయంగా రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి బి.సి. జనార్ధన్ రెడ్డి ఇలా కొత్త టెక్నాలజీతో వేస్తున్న రోడ్డు పనులను ప్రారంభించారు.

Happy to launch the first-of-its-kind road project in Sanjamala mandal, Banaganapalle constituency, using Danish Fiber Technology! This innovative approach, combining Bitumen with Aramid and Polyolefin fibers, promises roads that are 50% more durable and resistant to potholes and… pic.twitter.com/kW4gFIEc6r

— BC Janardhan Reddy Official (@bcjrofficial) July 4, 2025