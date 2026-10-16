- Home
- Andhra Pradesh
- Local Body Elections: ఏపీ స్థానిక పోరులో కూటమి సీట్ల సీక్రెట్ డీల్ ఫైనల్.. ఏ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు, ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?
Local Body Elections: ఏపీ స్థానిక పోరులో కూటమి సీట్ల సీక్రెట్ డీల్ ఫైనల్.. ఏ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు, ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?
Local Body Elections: ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీల సీట్ల పంపకాలు పూర్తయ్యాయి. మొత్తం 123 స్థానాల్లో ఎవరెక్కడ పోటీ చేస్తున్నారనే వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కూటమి సీట్ల లెక్కలు ఇవే.. పవన్, బాబు పక్కా ప్లాన్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేడి ఒక్కసారిగా పెరిగింది. అధికారంలో ఉన్న టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి రాబోయే మున్సిపల్ పోరు కోసం క్షేత్రస్థాయి వ్యూహాలకు పదును పెట్టింది. సుదీర్ఘంగా సాగిన చర్చలు, రౌండ్ల వారీ నియోజకవర్గ సమీక్షల తర్వాత సీట్ల కేటాయింపును అధికారికంగా కొలిక్కి తెచ్చారు. బలాబలాలు, సామాజిక వర్గాల సమీకరణాలు, క్షేత్రస్థాయి సమీకరణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అగ్రనేతలు ఈ తుది నిర్ణయానికి వచ్చారు.
ఎవరికి ఎంత శాతం? పార్టీల వాటాలు ఇవే
రాష్ట్రంలోని మొత్తం 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థలలో (కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలు) కూటమి పార్టీలు సీట్లను పంచుకున్నాయి. ఇందులో సింహభాగం స్థానాలను టీడీపీ దక్కించుకోగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో జనసేన, బీజేపీ పోటీకి దిగుతున్నాయి.
• తెలుగుదేశం పార్టీ (TDP): 89 స్థానాలు (72.36%)
• జనసేన పార్టీ (Janasena): 25 స్థానాలు (20.33%)
• భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP): 9 స్థానాలు (7.32%)
17 కార్పొరేషన్ల పంచాయితీ.. ఏ మేయర్ పీఠం ఎవరికి?
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 17 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో 11 చోట్ల టీడీపీ, 4 చోట్ల జనసేన, 2 చోట్ల బీజేపీ బరిలోకి దిగనున్నాయి.
• తెలుగుదేశం దక్కించుకున్నవి (11): విజయనగరం, గ్రేటర్ విశాఖపట్నం, మచిలీపట్నం, మంగళగిరి-తాడేపల్లి, గుంటూరు, ఒంగోలు, నెల్లూరు, కడప, కర్నూలు, తిరుపతి, చిత్తూరు.
• జనసేన ఖాతాలోకి వెళ్లినవి (4): శ్రీకాకుళం, కాకినాడ, ఏలూరు, విజయవాడ.
• బీజేపీ బరిలో నిలిచేవి (2): రాజమహేంద్రవరం (రాజమండ్రి), అనంతపురం.
మున్సిపాలిటీల కేటాయింపు.. జిల్లాల వారీగా లిస్ట్
మొత్తం 106 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో టీడీపీ 78 చోట్ల, జనసేన 21 చోట్ల, బీజేపీ 7 చోట్ల పోటీ చేయనున్నాయి.
• జనసేన పోటీ చేసే 21 మున్సిపాలిటీలు: ఉత్తరాంధ్రలో పాలకొండ, రాజాం, సాలూరు; ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరిలో తుని, గొల్లప్రోలు, పిఠాపురం, సామర్లకోట, అమలాపురం, ముమ్మిడివరం; ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరిలో నిడదవోలు, నరసాపురం, భీమవరం, తాడేపల్లిగూడెం; కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో తిరువూరు, పెడన, తెనాలి, చిలకలూరిపేట; ప్రకాశం, రాయలసీమలో దర్శి, మడకశిర, పుట్టపర్తి, పుత్తూరు.
• బీజేపీ పోటీ చేసే 7 మున్సిపాలిటీలు: కోస్తాంధ్రలో నెల్లిమర్ల, యలమంచిలి, బాపట్ల, కావలి, గూడూరు (నెల్లూరు జిల్లా); రాయలసీమ, ప్రకాశం పరిధిలో గిద్దలూరు, ఎర్రగుంట్ల, గూడూరు (కర్నూలు).
పక్కా సమన్వయం.. ఫ్రెండ్లీ నెగోషియేషన్తో క్లారిటీ
ఈ చర్చల్లో మొదట్లో సీట్ల సాధనపై కొంత ప్రతిష్టంభన ఏర్పడినప్పటికీ, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం నాలుగు రోజుల పాటు విడతల వారీగా చర్చలు జరిపి సామరస్యంగా ముగించారు. మేయర్ లేదా ఛైర్మన్ పదవి ఒక పార్టీకి దక్కితే, డిప్యూటీ మేయర్ లేదా వైస్ ఛైర్మన్ పదవిని కూటమిలోని మరొక పార్టీకి కేటాయించేలా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఎక్కడా విభేదాలకు తావులేకుండా క్షేత్రస్థాయిలో పూర్తి అవగాహనతో కలిసికట్టుగా ప్రచారం చేసి కూటమి విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నారు.