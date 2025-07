అబూబకర్ సిద్ధిక్ నివాసంలో ఇటీవల నిర్వహించిన తనిఖీల్లో ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు లభించకపోయినా, పోలీసులు కొన్ని కీలక పత్రాలు, పెన్ డ్రైవ్‌లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇప్పటికే స్వాధీనం చేసిన వస్తువుల్లో కత్తులు, కర్రలు, డిజిటల్ టైమర్లు, క్లాక్ స్విచ్‌లు, స్పీడ్ కంట్రోలర్లు, బాల్ బెరింగ్స్, నట్స్ అండ్ బోల్ట్స్, బైనాక్యులర్లు, వాకీటాకీలు, మొబైల్ ఫోన్లు, హ్యాకింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉన్నాయి.

అంతేకాక, పెద్ద నగరాల మ్యాప్లు, కోడింగ్ మాన్యువల్స్, ఐసిస్ ప్రభావిత సాహిత్యం, ఆస్తి పత్రాలు, డిజిటల్ స్టోరేజ్ పరికరాలు, చెక్ బుక్స్, అనుమానాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన రికార్డులు కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Two dreaded terrorists from Tamil Nadu - Abubacker Siddique and Mohammed Ali arrested from Andhra Pradesh.



20 kg explosives seized from them.



They were involved in terrorist attack on former Deputy PM and Bharat Ratna LK Advani. pic.twitter.com/y53RC57d6t

— Treeni (@TheTreeni) July 5, 2025