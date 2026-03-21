సల్మాన్ ఖాన్ 'లక్కీ' సినిమాతో ఫేమస్ అయిన స్నేహా ఉల్లాల్.. అచ్చం ఐశ్వర్య రాయ్లా ఉంటుందని అప్పట్లో పెద్ద చర్చ జరిగింది. అయితే తన మొదటి సినిమా తర్వాత ఐశ్వర్యను కలిసినప్పుడు, స్నేహా ఆమెకు 'సారీ' చెప్పిందట. కారణం ఏంటంటే?
సల్మాన్ ఖాన్ సినిమాతో ఎంట్రీ..
బాలీవుడ్ తో పాటు టాలీవుడ్ లో కూడా వరుస సినిమాలో మెరిపించిన హీరోయిన్ స్నేహా ఉల్లాల్. 2005లో వచ్చిన 'లక్కీ: నో టైమ్ ఫర్ లవ్' సినిమాలో సల్మాన్ ఖాన్ పక్కన నటించిన హీరోయిన్ ..ఈ సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. కానీ నటన కన్నా ఎక్కువగా, ఆమె అచ్చం ఐశ్వర్య రాయ్ లా ఉందనే పోలికలతోనే రాత్రికి రాత్రే ఫేమస్ అయిపోయింది.
రీసెంట్ గా తన మొదటి సినిమా రిలీజై దాదాపు 21 ఏళ్లు అయిన సందర్భంలో.. స్నేహా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం బయటపెట్టింది. బాలీవుడ్లోకి వచ్చిన కొన్నాళ్లకే ఆమె ఒకసారి ఐశ్వర్య రాయ్ను కలిశారట. అప్పుడు ఆమెకు స్నేహం సారి చెప్పిందట. దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా?
కూల్గా రియాక్ట్ అయిన ఐశ్వర్య రాయ్
స్నేహా ఎంట్రీ ఇచ్చిన సమయంలో మీడియాలో ఇద్దరి పోలికల గురించి తెగ వార్తలు వచ్చేవి. అది చూసి స్నేహాకు చాలా ఇబ్బందిగా, మొహమాటంగా అనిపించిందట. ఐశ్వర్యను ఫేస్ టు ఫేస్ కలిసినప్పుడు, స్నేహా మెల్లగా "సారీ, నన్ను ద్వేషించకండి" అని చెప్పింది. దానికి ఐశ్వర్య రాయ్ చాలా హుందాగా స్పందించి, "బాలీవుడ్ ఫ్యామిలీకి వెల్కమ్" అని చెప్పిందట.
అసలు తనకు ఈ సినిమా అవకాశం ఎలా వచ్చిందో కూడా స్నేహా గుర్తుచేసుకుంది. ఆమె కాలేజీకి వెళ్తున్న రోజుల్లో, సల్మాన్ సోదరి అర్పితా ఖాన్ ఫ్రెండ్స్ స్నేహాను చూశారట. వాళ్ల ద్వారానే ఆడిషన్ అవకాశం వచ్చి, సినిమాలో హీరోయిన్గా సెలెక్ట్ అయింది.నిజానికి తనకు మొదటి నుంచి నటి అవ్వాలనే కోరిక లేదని స్నేహా చెప్పింది. "నేను అప్పుడు కాలేజీలో ఉన్నాను. ఆ టైంలో ఐశ్వర్య రాయ్ మిస్ వరల్డ్ అయి చాలా పాపులర్. చుట్టుపక్కల వాళ్లందరూ నన్ను 'నువ్వు ఐశ్వర్య రాయ్లా ఉన్నావ్' అనేవాళ్లు. దాంతో నాకు కొంచెం ఫేమ్ వచ్చింది" అని ఆమె చెప్పింది.
అబద్దపు ప్రచారాలు జరిగాయి..
ఐశ్వర్యలా ఉండటం వల్లే సల్మాన్ ఖాన్ తనను సెలెక్ట్ చేశాడని వచ్చిన వార్తలను స్నేహా కొట్టిపారేసింది. "అదంతా కేవలం పీఆర్ వాళ్లు చెప్పిన మాటలు. అప్పుడు నేను చాలా చిన్నదాన్ని. ఆ పోలికల వల్ల నాకు లాభం జరగలేదు, నష్టమూ జరగలేదు" అని స్పష్టం చేసింది. ఇక సల్మాన్తో పనిచేసిన అనుభవాన్ని కూడా స్నేహా పంచుకుంది. "ఆయన నన్ను ఎప్పుడూ ఇబ్బంది పెట్టలేదు. చాలా ఓపికగా ఉంటూ, నాకు హెల్ప్ చేశారు" అని చెప్పింది. ప్రస్తుతం స్నేహా ఉల్లాల్ "నీలకంఠ" అనే తెలుగు సినిమాలో నటిస్తోంది.
స్నేహా ఉల్లాల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి?
స్నేహా ఉల్లాల్ ఒమన్లోని మస్కట్లో పుట్టింది. ఆమె తండ్రి మంగళూరుకు చెందిన తులు దేవాడిగ, తల్లి సింధీ. మస్కట్, సలాలాలోని ఇండియన్ స్కూల్స్లో చదివింది. తర్వాత తల్లితో కలిసి ముంబైకి వచ్చి, డురెలో కాన్వెంట్ హైస్కూల్, వర్తక్ కాలేజీలో చదువుకుంది. 17 ఏళ్ల వయసులో 'లక్కీ' సినిమాతో సల్మాన్ పక్కన హీరోయిన్గా మారింది. తర్వాత సోహైల్ ఖాన్తో 'ఆర్యన్' సినిమాలో, కొన్ని తెలుగు సినిమాల్లో నటించినా.. ఏవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా ఆడలేదు.