తన భర్త అభిషేక్ పాఠక్ డైరెక్ట్ చేసిన 'దృశ్యం 3' సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వడంతో నటి శివలీక ఒబెరాయ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఆయన భార్యగా ఉన్నందుకు గర్వపడుతున్నానంటూ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
తన భర్త అభిషేక్ పాఠక్ డైరెక్ట్ చేసిన 'దృశ్యం 3' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్మురేపుతుండటంతో నటి శివలీక ఒబెరాయ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. అజయ్ దేవగణ్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాను థియేటర్లో చూస్తున్న ఓ వీడియోను ఆమె ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేశారు. తన భర్త పడిన కష్టాన్ని, ఆయన విజన్ ను ప్రపంచం మొత్తం మెచ్చుకుంటుండటం చూసి ఆమె ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
శివలీక ఎమోషనల్ పోస్ట్
"ఈ సినిమాను బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు నా కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి. నాకు వస్తున్న మెసేజ్ లు చూస్తుంటే, ఈ సినిమా చాలా స్పెషల్ అని అనుకుంటున్నది నేను మాత్రమే కాదని అర్థమైంది. నువ్వు ఈ జర్నీ మొదలుపెట్టినప్పుడు, మన జీవితంలో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. ఎన్నో త్యాగాలు చేశాం, కష్టాలు పడ్డాం, దూరంగా ఉన్నాం. కానీ ఆ సమయంలో కూడా నీ మీద, నీ విజన్ మీద నాకు నమ్మకం ఉండేది. ఈరోజు నువ్వు సృష్టించిన అద్భుతాన్ని ప్రపంచం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంటే, మనం పడిన కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం దక్కిందనిపిస్తోంది" అని శివలీక రాసుకొచ్చారు.
తన కూతురు ఆరిక పెద్దయ్యాక తన తండ్రి సాధించిన విజయాన్ని చూసి ఎంత గర్వపడుతుందో అని కూడా ఆమె సంతోషపడ్డారు. "కొన్నిసార్లు నేను ఆరికను చూసినప్పుడు.. తన తండ్రి దృశ్యం సినిమాను డైరెక్ట్ చేశాడని తెలిసిన రోజు తను ఎంత లక్కీగా ఫీల్ అవుతుందో కదా అనిపిస్తుంది. నీ భార్యగా ఉన్నందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది! #DrishyamTheConclusion #Grateful" అని పోస్ట్ ముగించారు.
'దృశ్యం 3: ది కంక్లూజన్' గురించి..
విజయ్ సల్గాంకర్, అతని ఫ్యామిలీ చుట్టూ తిరిగే కథే 'దృశ్యం 3: ది కంక్లూజన్'. పోలీసుల కళ్లుగప్పి విజయ్ తప్పించుకున్న కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత, మళ్లీ కొత్తగా మొదలైన ఇన్వెస్టిగేషన్ అతని ఫ్యామిలీని ఎలా ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టింది అనేది ఈ సినిమాలో చూపించారు. విజయ్ గా అజయ్ దేవగణ్, మీరా దేశ్ ముఖ్ గా టబు మరోసారి తమ నటనతో అదరగొట్టారు. శ్రియా శరణ్, జైదీప్ అహ్లావత్, ప్రకాష్ రాజ్, రజత్ కపూర్, ఇషితా దత్తా, మృణాల్ జాదవ్, కమలేష్ సావంత్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. అభిషేక్ పాఠక్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాకు, ఆమిల్ కీయాన్ ఖాన్, పర్వేజ్ షేక్ లతో కలిసి ఆయన కథను అందించారు.
దృశ్యం 3 బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు
అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా అప్పుడే బాక్సాఫీస్ దగ్గర తన సత్తా చాటుతోంది.
సెన్సేషనల్ ఫ్రైడే - రిమార్కబుల్ సాటర్ డే - బ్లాక్ బస్టర్ రన్ కంటిన్యూస్... తొలిరోజు భారీ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన దృశ్యం 3, శనివారం కూడా ఈవెనింగ్ షోల నాటికి మళ్లీ ₹ 50 కోట్ల మార్కును దాటేసింది. ఈ 2 రోజుల కలెక్షన్లు చూస్తుంటే #Drishyam ఫ్రాంచైజీపై జనాలకు ఉన్న ప్రేమ, దృశ్యం 3 కి దక్కుతున్న ఆదరణ స్పష్టంగా తెలుస్తోంది... ఒకవేళ సినిమా అంచనాలను అందుకోకపోయి ఉంటే, శనివారం ఉదయానికే కలెక్షన్లు పడిపోయేవి. ఆదివారం [ఈరోజు] కూడా భారీ కలెక్షన్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది... కానీ అసలు ప్రశ్న ఏంటంటే: శుక్రవారం నాటి కలెక్షన్లను దృశ్యం 3 దాటుతుందా లేదా? అని తరణ్ ఆదర్శ్ పోస్ట్ చేశారు.
ట్రేడ్ అనలిస్ట్ తరణ్ ఆదర్శ్ చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం.. ఈ సినిమా శుక్రవారం రూ.62 కోట్లు, శనివారం రూ.52 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో రెండు రోజులకే మొత్తం రూ.114 కోట్ల కలెక్షన్లు రాబట్టింది. శనివారం ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చిందని, ఈవెనింగ్ షోలకు కలెక్షన్లు మరింత పెరిగాయని తరణ్ ఆదర్శ్ తెలిపారు. 'ధురంధర్ 2' తర్వాత 2026లో సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్ వీకెండ్ సాధించిన సినిమాగా ఇది రికార్డు సృష్టించబోతోంది.