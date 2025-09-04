ఆమిర్ ఖాన్ రెండు పెళ్లిళ్లు చేసుకుని, విడాకుల తర్వాత మూడో ప్రేయసిని పరిచయం చేశాడు. ఈక్రమంలో ఆమీర్ ఖాన్ మూడో పెళ్లిపై సల్మాన్ ఖాన్ వేసిన జోకు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఆమీర్ ఖాన్ కొత్త ప్రేయసిపై సల్మాన్ జోకులు
ఆమిర్ ఖాన్ ఈ మధ్య ఎక్కువగా ట్రోలింగ్ మెటీరియల్ గా నిలిచారు. సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్లో తరచుగా కనిపిస్తున్నాడు. అతని కొత్త ప్రేయసి గురించి చాలా రీల్స్, జోకులు వస్తున్నాయి. ఇంటర్నెట్లో ఈ మీమ్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇటీవలే ది కపిల్ శర్మ షోలో సల్మాన్ ఖాన్ పాల్గొన్నాడు. ఇందులో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆమిర్ కొత్త ప్రేమ వ్యవహారం గురించి సరదాగా మాట్లాడుకున్నారు, అంతేకాదు సల్మాన్ సరదాగా జోకులు కూడా వేశారు.
కపిల్ షోలో ఆమిర్ని ఆటపట్టించిన సల్మాన్
కపిల్ శర్మ షోలో సల్మాన్ ఖాన్, ఆమిర్ మూడో పెళ్లి గురించి వస్తున్న వార్తలపై సరదాగా కామెంట్ చేశాడు. సల్మాన్ ఖాన్ ఏమన్నారంటే కపిల్ "మీరు మాత్రం పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు, ఆమిర్ మాత్రం ఆగట్లేదు!" అని అడిగాడు. దానికి సల్మాన్ "ఆమిర్ వేరే లీగ్లో ఉన్నాడు, అతన్ని మిస్టర్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ అని అలా అనరు. పెళ్లి పర్ఫెక్ట్ అయ్యేవరకు ఆగడు" అని చెప్పాడు. అది వినగానే స్టేజ్పై చప్పట్లు మోగాయి.
ఆమిర్, సల్మాన్ దశాబ్దాల స్నేహం
బాలీవుడ్లో ఆమిర్, సల్మాన్ స్నేహం 2001 నుంచి మొదలైంది. ఆమిర్ ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సల్మాన్ తన స్నేహితుడని చెప్పాడు. వీళ్ళు 25 ఏళ్లుగా స్నేహితులుగా ఉన్నారు. ఇక 1994లో "అందాజ్ అప్నా అప్నా" సినిమాలో కలిసి నటించారు, ఆ సినిమాలో వాళ్ళ కెమిస్ట్రీని ఇప్పటికీ గుర్తుచేసుకుంటారు. ఆ కాలంలో ఆ సినిమాి క్లాసిక్ హిట్ గా నిలిచిపోయింది. వీళ్ళ మధ్య చాలాసార్లు గొడవలు వచ్చాయంటూ వార్తలు వచ్చినా, వాళ్ళు ఒకరి సినిమాలకు మరొకరు మద్దతు ఇస్తుంటారు, వ్యక్తిగత సంతోషాల్లో పాలుపంచుకుంటారు. "బజరంగీ భాయ్జాన్" సినిమాలో సల్మాన్ నటనను ఆమిర్ ప్రశంసించి, ఆ పాత్ర చిరస్మరణీయమని అన్నాడు.
ఆమిర్ రెండు పెళ్లిళ్లు, మూడో ప్రేయసి పరిచయం
ఆమిర్ ఖాన్ బాలీవుడ్లో మిస్టర్ పర్ఫెక్షనిస్ట్గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అతను వ్యక్తిగత జీవితం విషయంలో కూడా ఎప్పుడూ చర్చల్లో ఉంటాడు. ఆమిర్ రెండు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నాడు, మొదటిది రీనా దత్తాతో (1986-2002), రెండోది కిరణ్ రావ్తో (2005-2021). రెండు పెళ్లిళ్లూ ఏ వివాదం లేకుండా పరస్పర అంగీకారంతో ముగిశాయి. ఆమిర్ పిల్లలు జునైద్, ఇరా, ఆజాద్. ఇటీవలే ఆమిర్ తన కొత్త ప్రేయసి గౌరీ స్ప్రాట్ని మీడియాకు పరిచయం చేశాడు, దాంతో అతని మూడో పెళ్లి గురించి వార్తలు మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి.