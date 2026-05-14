Ram Charan: రామ్ చరణ్ హీరోగా వస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా రన్టైమ్ బయటకు వచ్చింది. మూడు గంటల పది నిమిషాల నిడివి ఉండటంతో అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి.
రెండు సార్లు వాయిదా పడ్డ `పెద్ది`
మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా వస్తున్న కొత్త సినిమా 'పెద్ది'. 2026 జూన్ 4న ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ కలిసి ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నాయి. నిజానికి ఈ సినిమాను మొదట మార్చిలో, ఆ తర్వాత ఏప్రిల్లో రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ షూటింగ్ పనులు పూర్తికావడానికి సమయం పట్టడంతో రిలీజ్ డేట్ను వాయిదా వేశారు.
పెద్ది షాకింగ్ రన్ టైమ్
ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా 'పెద్ది' సినిమా రన్టైమ్ గురించి వచ్చిన వార్త అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఈ సినిమా నిడివి మూడు గంటల 10 నిమిషాలు ఉంటుందని రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఇటీవల విడుదలై భారీ హిట్ కొట్టిన 'ధురంధర్' సినిమా కూడా మూడు గంటలకు పైగా నిడివితో వచ్చింది. అయినా కూడా రామ్ చరణ్ సినిమా రన్టైమ్ ఇంత ఎక్కువగా ఉందని తెలిసి ఆయన అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే ఇటీవల కాలంలో భారీ రన్ టైమ్ కామనే. `పుష్ప 2`, `ధురంధర్ 2` వంటి చిత్రాలు మూడు గంటలకుపైగానే రన్ టైమ్తో ఉన్నాయి. అవి పెద్ద హిట్ అయ్యాయి. అదే మ్యాజిక్ వర్కౌట్ అయితే `పెద్ది` సంచలనాలు సృష్టించబోతుందని చెప్పొచ్చు.
సాలిడ్ లుక్లో రామ్ చరణ్
రిలీజ్ డేట్తో పాటు విడుదల చేసిన పోస్టర్లో రామ్ చరణ్ మాస్ అవతార్లో కనిపించారు. ఆ లుక్లోనే ఆయన పాత్ర ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉండబోతోందో అర్థమవుతోంది. వేసవి సెలవుల చివర్లో రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేయడం సినిమాకు బాగా కలిసొస్తుందని చిత్ర యూనిట్ భావిస్తోంది. ఈ సినిమా ప్యాకప్ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో వేసిన భారీ సెట్లో ఏఆర్ రెహమాన్ స్వరపరిచిన ఓ స్పెషల్ సాంగ్ను చిత్రీకరించారు. ఈ పాట సినిమాకే హైలైట్గా నిలుస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా వేగంగా జరుగుతున్నాయి.
పెహల్వాన్ గా చరణ్
ఇటీవల ఈ సినిమా కోసం రామ్ చరణ్ తన బాడీని ఎంతగా మార్చుకున్నారో చూపిస్తూ ఓ గ్లింప్స్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. దీనికి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఆ వీడియోలో రామ్ చరణ్ ఒక పెహల్వాన్గా, కుస్తీ నేపథ్యంలో కనిపించడం విశేషం. కుస్తీతో పాటు క్రికెట్ కూడా ఈ కథలో భాగం కావడంతో ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.
పెద్ది టీమ్
కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివరాజ్కుమార్ కూడా ఈ చిత్రంలో ఓ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. రామ్ చరణ్, శివరాజ్కుమార్ కలిసి నటిస్తున్న తొలి సినిమా ఇదే. బాలీవుడ్ నటుడు దివ్యేందు శర్మ, జగపతి బాబు, బోమన్ ఇరానీ వంటి ప్రముఖ నటులు ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించిన 'చకిరి చకిరి', 'రాయ్ రాయ్ రా రా' పాటలు ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సూపర్ హిట్గా నిలిచి ట్రెండ్ సెట్టర్స్గా మారాయి. గతంలో రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ గ్లింప్స్కు కూడా సోషల్ మీడియాలో భారీ స్పందన వచ్చింది. ఈ సినిమా పాన్-ఇండియన్ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.